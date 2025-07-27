曹興誠勸罷團放下823罷免：讓民進黨努力吧

中評社台北7月27日電／首波“立委”及新竹市長高虹安罷免案於26日落幕，以25比0的局面，罷免案通通遭否決，民進黨全軍覆沒。罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠27日再喊話，這次大罷免沒有成功，但也沒有輸，但也坦言去國民黨地盤罷免藍委，本來就近乎不可能，所以二階連署完成後就公開表示，罷團已成功卻也能力耗竭，此後是藍綠對決，三、四階應由民進黨接手，但民進黨推託、只想當不用負責的“側翼”，並勸大家放下823罷免，“讓民進黨去努力吧”、“我們打不起”。



據《中時新聞網》報導，曹興誠27日於臉書發出“再給志工們的信”，表示“我們贏了什麼？輸了什麼？這次大罷免，我們沒有成功，但我們並沒有輸。”



曹興誠稱，去藍營地盤罷免藍營“立委”，本來就是近乎不可能的任務，自己在24區域二階連署完成後就公開表示，罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決，因此三、四階應該由民進黨接手，但後來民進黨推脫，只想當不用負責的“側翼”，他就已經感到不妙，然而為免志工們失望，只好繼續擔任3號志工，明知不可為而為之，“想想也不過是提供一些資金，被糟蹋、誹謗、汙衊而已，我都承受得起”。



曹興誠說，昨天罷免未成，自己心裡其實超級平靜，對學禪的人而言，得失之心都是“妄念”，人生重在過程不在成果，人最後都要兩手空空回歸塵土，所以重點在是否真的愛過與活過。



最後，曹興誠勸大家放下8月23日的罷免，“讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉‘國會’最後的機會，責任重大，我們也承擔不起。”