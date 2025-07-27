滿意罷免“立委”首波投票結果？網路投票驚人

中評社台北7月27日電／罷免“立委”首波投票結果26日出爐，24席國民黨“立委”與新竹市長高虹安罷免案全遭否決。入口網站“Yahoo奇摩”針對“罷免‘立委’首波投票結果，你滿意嗎？”進行網路投票，高達88.1%的網友表示非常滿意。



據《中時新聞網》報導，入口網站“Yahoo奇摩”7月26日至7月30日針對“罷免“立委”首波投票結果，你滿意嗎？”進行網路投票：截至27日早上6時，已有2000人參與投票，結果顯示，有82.7%的網友表示非常滿意、5.4%的網友表示還算滿意；1.1%的網友表示不太滿意、8.2%的網友表示非常不滿意；2.6%不知道/沒意見。



“Yahoo奇摩”網路投票截至30日，目前投票仍在持續當中，許多網友紛紛留言表示，“非常不滿意的哭了嗎？”、“這種噁心的活動搞了一年，還要全國人民買單，這叫做民主?! ”、“民主的表現就是制衡”、“國民黨大團結，加油”、“超級滿意，看到民進黨的政客們、偏綠的名嘴、罷團、全台青鳥崩潰就覺得超爽”、“死忠的綠粉，嘉南地區還在風災復建中，不知救災，只想著罷免，民進黨你們對得起南部的民眾嗎”。



也有網友表示，“罷免沒有正當性，民意代表是監督政府的機關，機關年度預算額度太浮濫，被刪減是符合替人民看緊‘國庫’，是‘立法委員’職責所在。執政黨刻意操弄民粹，打成政黨對立，抗中保台鬥爭之戰。幸虧大多數公民都是有理智、有明辨大是大非的思維，做正確的選擇”、“結束了一場鬧劇，但代價好大”。