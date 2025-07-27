游盈隆：大罷免已結束　不必再寄望823奇蹟

中評社台北7月27日電／大罷免投票結果出爐，24席國民黨“立委”全數過關。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這樣的結果再度傳達台灣主流民意強烈反對大罷免。他甚至預言，大罷免已經結束，不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7比0，現在就可確定。



游盈隆26日在臉書貼文表示，大罷免、大失敗、大槓龜之後，全球矚目的台灣大罷免結果出爐，24個國民黨籍“立委”選區罷免案，沒有一席被罷免，24比0，全數安全過關。罷團與綠營期待的“大罷免、大成功”沒出現，反而被“大罷免、大槓龜”取代，一個非常戲劇性、非常與直覺相反的收場。



據《中時新聞網》報導，游盈隆指出，這樣的結果，再度傳達一個清楚的訊息，那就是台灣主流民意強烈反對大罷免。這麼清清如水的民意，“賴政府”和執政的民進黨必須做出適時、適格、適當的回應，否則不斷誤判形勢，不斷重蹈覆轍，將後患無窮。



游盈隆接著表示，大罷免已經結束，不必再寄望823第二波出現奇蹟，第二波結果一樣是7比0，現在就可確定。大罷免作為一個政治現象或歷史現象，其實不難理解，它是過去18個月台灣朝野空前政治惡鬥的副產品、衍生物。不老老實實地追本溯源，是無法找出問題的根源，對症下藥的。



