花蓮罷免案未過　地方政壇人士點出2關鍵因素

中評社台北7月27日電／全台首波罷免案罷免團體全軍覆沒，被視為首戰之區的花蓮，投票率不僅是全台最高，最終也以57.15%不同意票比率未通過。政壇人士認為，罷免成敗關鍵原因與民進黨祕書長林右昌頻下鄉花蓮，無形塑造藍綠對決，引起地方反感；罷團坦言，藍營普發1萬元議題貼近民生，不知如何面對處理才會吞敗。



花蓮縣選舉委員會公布傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1%，同意票比率42.85%、票數4萬8969票，不同意票比率57.15%、票數6萬5300票；2024年區域“立委”選舉花蓮投票率67.72%，民進黨候選人張美慧5萬1732票，得票率40.45%，傅崐萁6萬8786票，得票率53.79%，罷免投票率、同意及不同意票數，都低於與“立委”選舉藍綠的票數。



據《中時新聞網》報導，地方政壇人士分析，民進黨祕書長林右昌雖陸續下鄉10多次催票看似激情，卻無法有效促使地方派系動起來，以致同意票數低於張美慧“立委”選舉的票數，且林投票前夕到花蓮掃街更營造罷免團體最不樂見的“藍綠對決”型態。花蓮政治版圖藍大於綠，綠營衹有選舉才派員到花蓮，林積極到花蓮的做法，確實造成地方選民反感。



罷團人士坦言，積極攻打傅崐萁爭議事件雖成功獲得不少鄉親認同，甚至營造一度有翻轉局勢的希望，不過藍營最後關頭推出“普發一萬元”議題，不僅貼近民生所需，團隊也不知道該如何妥當的因應處理，最後才會吞下這場敗仗。



民進黨議員胡仁順認為，罷免屬特殊選舉，傅崐萁是國民黨“立院”總召備受關注，投票率雖然沒有上次“立委”選舉多，同意、不同意票數都有減少，但他認為這次投票率算高，也是全台罷免案投票率最高的縣市，台其他選區投票率很難上看到6成。



國民黨議會黨團發言人吳建志則說，罷免行動讓許多中間與沉默選民感受到，如果今天藍委能這樣被執政黨對付，明天任何敢監督的執政者都可能成為清算對象，加上藍營普發1萬元政策確實讓基層有感，與綠營常見傾向補貼特定對象作法形成鮮明對比，因此民眾自發站出來投下不同意票，集體守住“國會”制衡的防線。