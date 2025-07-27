東江探源　贛南打造大灣區生態養生旅遊後花園

乘坐古色古香觀光船前往九曲度假村。 乘搭高鐵轉乘至贛南定南站，全程約2個小時。 位於尋烏縣椏髻缽山下的“東江源瀑布”。 位於九曲度假村里的客家圓圍。 位於定安縣的客家古城始建於明嘉靖四十五年（1566年）。 位於安遠縣三百山的“東江第一瀑”，是東江源頭之一。 定南縣九曲河畔。 東江水流域圖，潤澤粵港逾4,000萬居民。 鷹嘴桃型如其名，其頭部像鷹嘴一般彎曲，吃起來清甜爽脆。 中評社香港7月27日電／一灣清水向港流，共護東江情暖香江。香港居民飲用水源頭在贛州。



位於江西省南部的贛州，對港人來說也許會感到陌生，但一提及它是供港東江水的源頭之一，大家一定會“啊”一聲，頓時倍感親切！今年適逢東江水供港60周年，應贛州市委網信辦邀請，粵港澳媒體一行20多人在日前抵達東江之源的安遠、尋烏、定南三縣，展開為期四日的東江源生態探訪，深入瞭解飲水思源之路的同時，親身體會到當地具備了良好的生態環境，利用毗鄰大灣區的優勢，打造大灣區生態養生旅遊的後花園，指日可待！



東江源頭保護區森林覆蓋率高達98%



贛州市，俗稱贛南，是贛粵閩湘四省通衢的區域性現代化中心城市，有著千里贛江第一城、江南宋城、客家搖籃、紅色故都、世界橙鄉和世界鎢都等美譽。說起東江源頭，許多人會想到廣東河源的萬綠湖，其實它真正的源頭在江西贛州的安遠、尋烏、定南三縣，流經廣東龍川、河源、東莞，再經過“東深供水”工程，注入深圳和香港，成為流域逾4，000萬居民生活的主要水源，佔香港淡水供應量近八成，被港人譽為“生命之水”。



粵港澳媒體一行人日前先後抵達位於安遠縣的三百山，以及尋烏縣的椏髻缽山，尋找兩個東江源頭——“東江第一瀑”和“東江源瀑布”，發現在當地一代代人的共同守護下，東江源頭保護區森林覆蓋率高達98%，東江流域出境斷面水質優良率保持100%、水質類別穩定在Ⅱ類及以上，全面保障港人的安全用水！



集山勢林海瀑布溫泉自然風景為一體



“北有廬山、南有三百山”，位於安遠縣的三百山是國家5A級旅遊景區，由東風湖、九曲溪、仰天湖、福鰲塘、三疊潭五大景區、165個景觀景物組成，當中“東江第一瀑”位於福鰲塘，整個景區集山勢、林海、瀑布、溫泉四大自然風景為一體，讓人感受青山綠水間的愜意。

