傅崐萁罷免案未通過　藍營：對賴不滿的展現

中評社台北7月27日電／國民黨花蓮“立委”傅崐萁罷免案以5成7不同意票比率確定不通過，外界原以為投票前夕返鄉人潮多為罷傅支持者，孰料開票結果卻是不同意大於同意，得票率還高於去年“立委”選舉4%，顯見傅崐萁在花蓮勢力穩固難撼動，藍營更直言民眾對“賴政府”已累積許多不滿，“投票是為集體守住‘國會制衡′的防線”。



中時新聞網報導，據花蓮縣選委會統計傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1%，同意票比率42.85%、票數4萬8969票，不同意票比率57.15%、票數6萬5300票；2024年區域“立委”選舉投票率67.72%，民進黨候選人張美慧5萬1732票，得票率40.45%，傅崐萁6萬8786票，得票率53.79%。罷免投票率、同意及不同意票數，雖然都低於與“立委”選舉藍綠票數，但不同意罷免得票率卻成長近4%。



國民黨議會黨團發言人吳建志指出，這次罷免行動被視為民進黨主導、動用側翼與媒體全力操作的“政治鬥爭”，目的是整肅異己，許多中間與沉默選民感受到，如果今天傅崐萁能被這樣對付，明天任何敢監督得人，都可能成為綠營的清算對象，因此自發出來投下不同意票。



他說，選民對民進黨近期施政普遍不滿，包括電價上漲、糧價飆升、產業外移、對美讓利過度、關稅危機等，加上“賴政府”仇恨動員不斷、扭曲監督為“亂政”，激起社會反彈，他認為這種反感不再只是抱怨，而是化為“用選票制止”的實際行動。



另外，吳建志還提到另一個勝選關鍵就是“普發1萬元，發揮經濟正義效應”，他說，“立院”藍黨團推動普發1萬元政策，與綠營常見的傾向補貼特定對象作法形成鮮明對比，也讓選民實際感受到這樣的“立委”應要留下，最後投下保衛票。



吳建志說，這次罷免案黨中央積極支援、黨內團結動起來，與傅崐萁的高人氣形成互補效果，也讓全台藍軍士氣提振、激勵其他選區的反罷民眾出來投票。花蓮作為全台罷免焦點之一，“反罷逆轉”的象徵性成果，確實也帶動其他地區選民參與熱情。



支持罷傅的無黨籍議長張峻尊重罷免結果同時也坦言，花蓮雖有許多藍營人士討厭傅崐萁，傅陣營仍透過操弄藍綠對決，讓更討厭民進黨的藍營民眾歸隊，普發1萬政策確實也幫了大忙。無論如何，他身為民意代表絕沒有退縮理由，會率議會繼續用力監督縣府。