大罷免25比0慘敗！學者：賴清德與民意脫節

中評社台北7月27日電／被譽為台灣史上最大規模的“大罷免”行動，首波投票已於7月26日落幕，針對國民黨24席區域“立委”及新竹市長高虹安的罷免案全數未過，形成25比0的結果。對此，學界普遍認為結果並不令人意外，並示警朝野衝突恐不但無法緩和，反而將更加惡化。



中時新聞網援引《BBC News 中文》的報導指出，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，這次罷免雖未成功，但投票率之高令人矚目，甚至超越先前基隆市長謝國樑罷免案，顯示選民動員確實發酵。她指出，許多原本沉默的選民在罷免案中選擇站出來，投下“不同意”票，這不僅是國民黨的組織動員奏效，更反映民眾黨支持者的明確態度，“國民黨應感謝小草的力量”。



劉嘉薇指出，賴清德日前在“國家希望工程十講”中提到的“雜質說”，對選情造成負面影響，這樣的說法激化對立，讓不少選民產生反感。她認為，罷免失敗顯示民眾對民進黨“抗中保台”路線逐漸失去耐性，雖然賴清德立場強硬，但若持續以“少數總統”姿態對抗在野，恐怕會與民意進一步脫節。



新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則分析，此次罷免結果呈現“線上熱、線下冷”的常見現象。他表示，網路聲量與實體投票的落差，在全球多數選舉中屢見不鮮，“要激起在地選民的參與熱情，遠不如‘總統′或‘立委′大選來得容易”，再加上這些選區本就偏藍，罷免難以撼動基本盤。



對於罷免案是否會影響未來朝野關係，莊嘉穎直言：“不但不會緩解，甚至可能升溫。”他認為，此次結果反而強化了國民黨與民眾黨現行路線的正當性，未來無論是阻擋預算、提出爭議法案，或對行政部門施壓，都可能加劇。至於朝野是否有機會走向協調與妥協，他坦言：“在目前氣氛下，要找到共同基礎將更加困難。”



兩位學者均認為，預計8月23日登場的第二波7席罷免案，成功機率更低。儘管如此，兩人也認為此次罷免結果或許為朝野開啟和解契機，但是否能真正化解對立、建立對話空間，仍須觀察後續政治發展。