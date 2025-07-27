罷免全保住　藍營新北黨團：仍有823勿鬆懈

中評社台北7月27日電／726大罷免落幕，新北市5席“立委”全保。新北市議會國民黨團今日發新聞稿呼籲執政的民進黨要懂得尊重人民的意志，不要再用仇恨撕裂社會，並指出823仍有公投、第二波罷免案要投票，仍不能鬆懈。



書記長王威元指出，第一波的無差別式大罷免已經結束，國民黨籍的“立委”全數留任，人民用“更大的民主”讓大罷免大挫敗，執政的民進黨要 懂得尊重人民的意志，不要再用仇恨撕裂社會、也不要理盲式的抹紅別人，認為如果民進黨持續再用焦土策略進行奪權，賴清德的第一任期恐將一事無成，並讓台灣的體質更加衰弱。



王威元說，雖然目前在野勢力大勝，但未來近一個月，首要任務還是要做好“保溫”，延續氣勢並維繫支持者的熱情，仍不能鬆懈，並再次呼籲“中央”執政的民進黨，落實財劃法，不要苛扣地方的補助款，並且遵守“立院”決議，將這幾年超收的鉅額稅金，採用普發現金的方式還稅於民。



副書記長黃心華則表示，民進黨原本距離“國會”單獨過半還需要再增加6席，但由於大罷免大挫敗，民進黨想要一黨獨大的可能性已趨近渺茫，加上第二波罷免案大多不是位在大型都會區，有多位都是以組織動員能力見長的資深“立委”，這些因素都導致第二波的的罷免選情對藍營有利。



國民黨團表示，將在第二波的罷免行動中，持續動員反罷，用實際行動支持黨籍“立委”。