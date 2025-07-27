徐巧芯曝賴清德投票前1天認為可罷掉10席

中評社台北7月27日電／國民黨台北市“立委”罷免26日投票結束，當初大罷免民進黨全面重兵壓境，被外界認為仇恨值最高的“立委”徐巧芯，最後不同意罷免票數拿到7萬5401票，不僅順利反惡罷成功，不同意票得票率還比先前當選“立委”多出2%。徐巧芯27日一早車掃拜票，徐爆料，賴清德在罷免前1天還認為能罷掉10藍委，民進黨完全誤判民意。徐更點名“行政院長”卓榮泰應下台，“內閣”也要改組，並呼籲賴清德放下身段與在野會談，協助救災及度過特朗普的關稅戰，這才是民之所向。



中時新聞網報導，726大罷免昨日全數未通過，被外界認為危險名單的徐巧芯以7萬5千餘票不同意成功反罷免，她今早出來車掃謝票，笑說昨晚還夢到投票，不過昨很早睡，今天“精神飽滿”，而自己1人出來謝票，是要讓助理好好休息，並向各位鄉親謝票，感謝大家出門投不同意罷免。



徐表示，對於開票結果她自己也感到非常意外，因為她的選情非常激烈，民進黨也是重兵壓鎮，長達半年幾乎是“行政院”、綠媒對她全面開戰，所以她本來就預期投票率會破25%，但沒想到這麼多人出門投不同意罷免，得票率高達54.6%，比她2024“立委”選舉得票率的52%還多出2%，很感謝鄉親支持。



徐更爆料，就她得到的消息，賴清德在罷免前1天，還是認為會罷掉10席藍委，所以有一些親賴的名嘴或政治人物們，他們不是空口說白話、亂講的，不過民進黨完全誤判這次的大罷免形勢和民意。



徐強調，這次民進黨會敗這麼重，是因為這些日子以來，“除了大罷免，什麼都沒有做”，在“立法院”她耳朵都“長繭”，因為民進黨不管什麼議題後面都要吼一句“大罷免大成功”，她覺得非常奇怪，現在終於可以停止。



至於是否呼籲“內閣”改組？徐回應，她認為“行政院長”卓榮泰應立刻下台，並且“內閣”重新改組，因為卓多次明示、暗示要大罷免，這已不是一個“行政院長”該做的事。

