曹興誠勸罷團放下823　吳思瑤急了

中評社台北7月27日電／726首波藍委及新竹市長高虹安罷免案結果不如民進黨預期，罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠27日坦言，自己在二階連署完成後就表達，罷團已成功卻也能力耗竭，三、四階應由民進黨接手，但綠只想當不用負責的“側翼”，並勸大家放下823罷免，“讓民進黨去努力吧”、“我們打不起”。對此，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤回應，對曹興誠表達最高敬意與謝意，接下來823的罷免7席藍委戰役，幅員與戰火沒那麼廣，民進黨會調整腳步，更集結與集中力量，“這是民進黨必然也必須承擔的更大責任”。



中時新聞網報導，針對曹興誠臉書發文提到，二階連署完成時已表達罷團能力耗竭，三、四階應由民進黨接手，但綠推託、只想當不用負責任的“側翼”，所以勸罷團放下823罷免，讓民進黨去努力。吳思瑤接受《中國時報》電訪時回應，曹興誠在這段時間的付出，不只是“撩下去”，而是“撩很深”，對此表達最高敬意與謝意，民進黨也真的都感受到了。



吳思瑤提及，曹興誠過去確實也有喊出此主張，認為公民罷團能做到一、二階連署，至於三階投票等，對公民來說不是熟悉的事情，讓政黨進一步執行可能較適合，但基於對台灣放不下的心，所以領導公民罷團與民進黨合作。



吳思瑤指出，民進黨在823這場剩下7席藍委罷免案的戰役，因為已從原本罷免24席藍委變成7席，相對的幅員與戰火沒那麼廣，“我們也要調整腳步，能夠更集結跟集中我們的力量，這是民進黨必然也必須承擔的更大責任”。