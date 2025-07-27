截止日期在即　特朗普要怎麼“敲定”關稅？

中評社北京7月27日電／美國總統特朗普25日動身前往英國蘇格蘭地區，將在5天的行程期間為一家高爾夫球場剪彩，與歐盟委員會主席馮德萊恩商談關稅事宜，並將會見英國首相斯塔默。



新華社報導，4月宣布設定“對等關稅”談判窗口期時，白宮宣稱可以“在90天內達成90份協議”。然而，已被延長一次的談判窗口期即將於8月1日結束，美方眼下宣稱達成的貿易協議僅有5份。特朗普25日說，他有信心在8月1日前與大部分國家達成協議。此外，他還稱將在未來一周廣發信函，“敲定”關稅協議。



50%幾率與歐盟達成協議



特朗普25日在離開白宮前往蘇格蘭之前對記者說：“我想說，我們有50%的機會——也許比這個少——但有50%的機會與歐盟達成協議。”



馮德萊恩25日在社交媒體上寫道：“在與美國總統進行了良好的通話後，我們同意周日在蘇格蘭會面，討論跨大西洋貿易關係，以及我們如何保持這種關係的強大。”



25日晚些時候抵達英國後，特朗普說：“我們要見面……和歐盟。如果我們達成協議，那將是所有協議中最大的一筆。”歐盟是美國最大的貿易夥伴。



特朗普政府此前聲稱，將自8月1日起對歐盟商品徵收30%的關稅。近期，面對美國日益強硬的談判立場，歐盟成員國不斷協調立場，對美立場趨於強硬。

