1至6月份中國規上工業企業利潤下降1.8%

中評社北京7月27日電／1—6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34365.0億元，同比下降1.8%（按可比口徑計算）。



1—6月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額11091.2億元，同比下降7.6%；股份制企業實現利潤總額25330.4億元，下降3.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額8823.1億元，增長2.5%；私營企業實現利潤總額9389.7億元，增長1.7%。



1—6月份，采礦業實現利潤總額4294.1億元，同比下降30.3%；製造業實現利潤總額25900.6億元，增長4.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4170.4億元，增長3.3%。



1—6月份，主要行業利潤情況如下：黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長13.7倍，農副食品加工業增長22.8%，電氣機械和器材製造業增長13.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.8%，通用設備製造業增長6.5%，電力、熱力生產和供應業增長5.6%，專用設備製造業增長4.4%，汽車製造業增長3.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長3.5%，非金屬礦物製品業下降5.4%，紡織業下降8.1%，化學原料和化學製品製造業下降9.0%，石油和天然氣開採業下降11.5%，煤炭開採和洗選業下降53.0%，石油、煤炭及其他燃料加工業同比增虧。



1—6月份，規模以上工業企業實現營業收入66.78萬億元，同比增長2.5%；發生營業成本57.12萬億元，增長2.8%；營業收入利潤率為5.15%，同比下降0.22個百分點。



6月末，規模以上工業企業資產總計183.17萬億元，同比增長5.1%；負債合計105.98萬億元，增長5.4%；所有者權益合計77.19萬億元，增長4.7%；資產負債率為57.9%，同比上升0.2個百分點。



6月末，規模以上工業企業應收賬款26.69萬億元，同比增長7.8%；產成品存貨6.60萬億元，增長3.1%。



1—6月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.54元，同比增加0.26元；每百元營業收入中的費用為8.38元，同比減少0.10元。



6月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為73.9元，同比減少1.9元；人均營業收入為182.3萬元，同比增加5.6萬元；產成品存貨周轉天數為20.4天，同比增加0.1天；應收賬款平均回收期為69.8天，同比增加3.9天。



月份，規模以上工業企業利潤同比下降4.3%。