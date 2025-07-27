北京27日至29日多雨　防汛部門發佈預警

中評社香港7月27日電／受副熱帶高壓邊緣暖濕氣流影響，26日夜間北京密雲、懷柔、延慶發生極端強對流天氣，以短時強降水為主。最強降水時段為26日19時至27日1時，延慶、懷柔、密雲的部分地區出現大暴雨，局地特大暴雨。最大降水量出現在密雲黃土梁站，為315.3毫米，最大降水強度出現在懷柔東峪站，26日22時至23時降水量95.3毫米。預計27日至29日，北京地區仍維持多雨態勢，北京市氣象台已於7月27日9時40分發佈暴雨黃色預警信號。



新華社報導，北京市氣象台首席預報員張琳娜介紹，預計27日午後至28日上午，北京市大部分地區小時雨強可達30毫米以上，延慶、懷柔、密雲、平穀、順義、昌平、門頭溝、房山、海淀、石景山等區的部分地區小時雨強可達50毫米以上，6小時累計雨量可達70毫米以上，個別點位累計雨量可達100毫米以上，山區及淺山區出現山洪、泥石流、滑坡等次生災害風險高，低窪地區易出現積水，需高度關注並注意防範。



北京市水務局與北京市氣象局7月27日10時聯合發佈山洪災害黃色預警：預計7月27日10時至7月28日8時，延慶、懷柔、密雲和平穀發生山洪災害可能性大，其他山區發生山洪災害可能性較大，請公眾遠離山洪溝道，暫停涉山涉水戶外活動，防範山洪災害。



氣象部門提示，近期降水頻繁，未來三天出現山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地質災害風險很高，強降雨也易引發中小河流洪水，請公眾儘量避免前往山區遊玩，遠離洩洪河道，確保自身安全。其次，短時強降雨可能導致低窪地區和部分路段出現積水，且降雨期間路面濕滑，能見度下降，駕車出行注意交通安全，立交橋涵洞和低窪路段有積水時切勿涉水行車。降雨同時可能伴有雷電和局地短時大風，請不要在高大建築物、廣告牌、臨時搭建物或大樹下方停留。