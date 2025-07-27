國際檢查機構：興奮劑檢查與運動員成績關聯

中評社香港7月27日電／負責游泳世錦賽興奮劑檢查的國際檢查機構（ITA）26日強調，世錦賽期間的興奮劑檢查並非隨機，而是與運動員成績表現高度關聯。



當天下午，ITA在新加坡游泳世錦賽游泳館向10餘家受邀媒體介紹並展示了世錦賽興奮劑檢查站的幕後工作。



新華社報導，ITA技術團隊工作人員傑克·平尼克-格雷表示，他的職責就是在賽內決定哪些運動員需要接受檢查。他指出：“隨機選擇運

動員進行興奮劑檢查這一概念實際上是一種誤解。我們現在已經大幅減少了這種方式，轉而採取更加有針對性的方法。運動員的表現是一個重要的判斷標準，比如是否贏得獎牌、是否打破世界紀錄或成績是否有顯著提升。”



平尼克-格雷解釋說，選定運動員進行檢查並不意味著ITA懷疑他們使用興奮劑，而是為了更加高效且具有戰略性地分配檢查資源。他表示：“我們通過這種方式確保檢查能夠更加有針對性，同時不意味著我們一定認為某個運動員有問題。”



他介紹說，ITA正在與世界泳聯合作，將運動員的實時成績輸入ITA與英國肯特大學聯合開發的平台，通過這個平台來監控

運動員的表現，這有助於發現可能存在的異常情況。



“這次我們首次實現了實時數據流。我可以站在泳池邊，打開程序，一旦決賽選手的成績出來，系統就會自動生成一個評分，並標記出那些表現比預期要快的運動員，尤其是與他們之前的成績和同年齡段運動員的成績相比。”他透露，巴黎奧運會時還沒有這項技術。“我們之前在（巴黎）奧運會上做過，但是當時沒有實時數據流。那時實際上有一位同事會等到成績發布，然後手動輸入數據，以便在第二天的預賽中使用這些數據。那時的工作效率較低，但至少能做到一些實時監控。”



平尼克-格雷表示自己從小就熱愛游泳，並且對這個項目非常瞭解，“如果某個運動員的表現顯著提高，或者突然獲勝，我會特別留意。”他補充說，這個平台特別適用於標記來自非游泳強隊的新秀運動員，比如他們可能一下子進步了5秒，但此前或許會因為進不了決賽而被忽略。



那麼，什麼樣的成績會被認為是可疑的呢？平尼克-格雷解釋道，評分系統滿分為1分，任何高於0.7分的成績都會被視為可疑。不過，他表示自己並不參與肯特大學的數據分析，因此不清楚具體的算法細節。



在賽內檢查中，各代表團選手接受的檢查次數並不平均，平尼克-格雷說：“我們有一個評估流程，會對不同國家（地區）進行風險評估，並根據風險分配檢查任務。根據不同的因素，有些國家（地區）的運動員可能會接受更多檢查，但我們盡量做到全面。”



他表示，如果運動員成績突出，或者獲得了多枚獎牌，那麼這位選手一定會被多次檢查。“我個人盡量減少這種情況（多次檢查一位選手）。但如果運動員打破了世界紀錄，他們會因每次打破世界紀錄而被多次檢查。雖然有些運動員可能認為一旦接受了檢查，就不太可能再被檢查，但我們確實會對一些運動員進行多次檢查。不過，總體來說，我們傾向於採取分散檢查的策略。某些運動員可能會獲得五六枚獎牌，我們每次都會檢查他們。你可以說這有些過度，但我們採取的是一種平衡的方法，既能分散測試，又能抓住可疑結果。”



他補充稱，ITA會從不同角度思考，嘗試站在可能使用興奮劑的運動員的角度，分析他們可能採取的各種規避檢查的手段。“從策略上來說，幾乎沒有什麼是不能嘗試的。我們始終在努力改進，並尋找新的方法來抓住那些使用興奮劑的運動員。”



平尼克-格雷介紹，世錦賽期間將進行525次賽內檢查，賽內檢查是在比賽結束後立即進行。“我們計劃在六大項目（游泳、跳水、水球、公開水域、高台跳水、花樣游泳）中進行525次賽內檢查，總計大約800個樣本，包括尿液和血液樣本。”



在賽前準備階段，ITA將重點放在賽外檢查上。“我們正在實施一個非常全面的計劃，目標是檢查廣泛的運動員，從頂級運動員到那些可能是第一次接受檢查的運動員。”他說。



根據世界泳聯水上運動誠信部門近日公布的統計數據，ITA的反興奮劑檢查計劃涵蓋了賽內和賽外的廣泛檢查。自2025年1月1日以來，共對參加2025年新加坡世錦賽的運動員進行了4018次興奮劑檢查，平均每位運動員接受兩次檢查。此外，所有新批准參賽的中立運動員在過去12個月內至少接受了四次檢查，其中至少一次是由世界泳聯進行的檢查。



此外，平尼克-格雷還向記者們講解了運動員進行尿檢的過程，並展示了用於裝尿樣的A瓶和B瓶。法國公開水域泳將卡羅琳·茹伊斯則作為運動員代表演示了部分接受興奮劑檢查的過程。