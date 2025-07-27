民進黨大罷免慘敗　網紅：過去一年氣氛恐怖

中評社台北7月27日電／726大罷免民進黨和罷免團體慘敗，百萬網紅Cheap認為，國民黨沒那麼強，但是過去一年，氣氛恐怖，極端支持者整天貼人標籤，努力把淺綠、中間選民推走，只剩下同溫層在取暖；如果繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多！



《中時新聞網》報導，Cheap在臉書指出，現在罷團檢討大罷免失敗的理由不外是：1.國民黨動員能力太強、2.國民黨發錢太強，然後繼續檢討選民。但他認為，國民黨沒那麼強，國民黨支持者根本沒這麼多。每次政黨民調，哪次是老k贏的? 綠穩穩的40%，藍的就30~35%，真正決勝負的，是剩下的中間選民，但綠怎麼對待他們的?



Cheap直言，人都嚇跑了！大家回想一下過去一年，氣氛是多麼恐怖，那些極端支持者整天貼人標籤，包括“不反共就是舔共、你不分藍綠就是賣台”、“不關心政治就是不愛台灣”、“街頭拍照會被po上網公審”、“店家不提供場地就被出征”、“講交通、講民生，那肯定是中共同路人”、“去中國旅遊？100%大外宣”。整天嘴同樣生活在這塊土地上的人，努力把淺綠、中間選民推走，罵得很爽，但只剩下同溫層在取暖！



Cheap舉例葉元之，他本來最危險，但後來拜票遇到一位又跩又酷、手插口袋，講話咄咄逼人、態度囂張的青鳥，不斷在旁邊叫囂、挑釁，不知道幫葉元之又催出了多少票，讓葉元之貼地飛過！



另外，以為全台灣都挺罷免，卻無視自身的行為，早讓一般民眾反感，但怕被出征，只能幹在心裡，投票再出來補刀。



對於大罷免失敗後，還是很多人在檢討選民，Cheap強調，“你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多！”