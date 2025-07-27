海河流域有效應對今年入汛以來最強降雨

中評社香港7月27日電／記者27日從水利部海河水利委員會獲悉，7月24日至27日，海河流域遭遇今年入汛以來最強降雨過程，面對這場局地性、極端性強降雨，目前已成功防禦了暴雨洪水，當前流域防汛形勢平穩。



24日至27日，受副高邊緣暖濕氣流影響，海河流域中部北部普降大到暴雨，局地特大暴雨，覆蓋面積約16萬平方公里，為流域今年入汛以來最強降雨過程。



新華社報導，自24日凌晨強降雨進入流域後，隨著影響逐步擴大，海委於24日15時啟動防汛Ⅳ級應急響應，並於當天22時升級至Ⅲ級。



精準預報是重要支撐。海委密切監視天氣變化，基於智能網格數值降水預報及落地雨，實時滾動開展洪水預報分析，共發布洪水預報11期102站次，7月25日，派出2支應急監測隊趕赴關鍵地段跟蹤水頭演進，截至目前，已開展監測27站次，數據實時回傳。



針對此次集中在太行山、燕山山區的降雨，海委科學統籌調度潘家口、密雲等17座大中型水庫，投入預洩和攔洪削峰運用，累計攔蓄洪水達3.48億立方米，極大緩解下游壓力。其中，潮白河密雲水庫7月27日3時入庫洪峰達6550立方米每秒，水庫全力攔蓄，削峰率達99%。同時，通過精細調度，引導洪水沿多條路徑安全下洩，避免東澱蓄滯洪區啟用，有效發揮了防洪工程體系效益。



目前，前期投入攔洪的水庫水位已總體回落，大部分水庫水位降至汛限以下，安格莊、密雲等水位較高的水庫正有序洩流，大清河南北支上游來水平穩下洩，流域汛情平穩。海委有關負責人表示，將繼續保持高度警惕，加強值守監測，全力守護流域安瀾。