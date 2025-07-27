白沙屯媽顯靈？籤詩預言大罷免結局

中評社台北7月27日電／726首波藍委及新竹市長高虹安罷免案結果全數失敗，一名網友今天分享去年底有人因為擔心台灣，向白沙屯媽祖求了籤詩，沒想到籤詩內容一句“人有千算天一算，自作自受最分明”，似乎早預料大罷免行動會失敗，讓全場驚呼“神明都看不下去”、“現在看起來超神準”。



據《中時新聞網》報導，原PO今天在PTT發文，翻出有網友去年（2024年）12月底因為國民黨一口氣通過選罷法、財劃法、憲訴法修正案，讓他憂心台灣的未來，於是向“粉紅超跑”苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖求了籤詩，抽到了第66首，該籤詩為“詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天一算，自作自受最分明”。其中，求功名那一欄更寫著“癡心妄想，一事無成”，讓原PO嚇到，白沙屯媽祖實在太直白了“舉頭三尺有神明，媽祖是不是早就暗示了什麼？”



貼文PO出後，有人就分析，“‘詭計陰謀日益精’，講的是賴清德和柯建銘；‘神目如電雷霆驚’，指神明生氣，發動颱風雷電；‘人有千算天一算’ 再怎麼算計，都不如天算；‘自作自受最分明’笑那些哭的人，自作自受”。



對此，一票網友看了都驚呼太準，“沒想到籤有這麼毒的欸”、“神的是這隻籤剛出來時，還不知道黨要做什麼事”、“真的讓人覺得有點玄”、“媽祖要被出征了”、“我不迷信，但看這籤不得不相信上天有神明在看”，還有人感嘆“媽祖慈悲，有勸過了，但他們不聽”。