游盈隆揭罷免掛蛋三大根本因素

中評社台北7月27日電／大罷免投票昨（26）日晚間結果出爐，24席國民黨“立委”、新竹市長高虹安的罷免案皆告失敗，引發各界熱議。對此，台灣民意基金會董事長也發文評論，大罷免之所以失敗有3個根本因素，當中包括“選錯戰場、犯了兵家大忌”。



據《中時新聞網》報導，游盈隆今天在臉書發文表示，如果要簡約地解釋為何大罷免失敗，自己的看法是“問題出在基本面”，而最重要因素有三：首先，台灣主流民意強烈反對大罷免行動，所形成的全台或罷區的政治意見氣候，明顯不利大罷免，是客觀的事實。再來，是中心訴求不靈，他指出，罷團過去7個月，罷團提出許許多多、形形色色的罷免藍委理由，但歸納起來有“毀憲亂政、反共護台、“亡國感”等三個中心訴求，但這些訴求都沒獲得多數民意支持。



第三，是罷團選錯戰場、犯了兵家大忌，游盈隆直言，罷團選擇在藍營地盤罷免藍委，先天上就處於不利的位置，自己在6月29日臉書發文就首次提醒這點，但在當時，罷團或綠營都沒有充分意識到這一點，罷團與綠營熱衷大罷免人士究竟是哪裡來的底氣和信心，竟然相信可以在深藍選區罷免掉深藍“立委”？。游盈隆直言，“仰攻”是軍事術語，孫子兵法中稱，對在高地防禦的敵人，不可以仰攻，罷團和綠營明顯犯了兵家大忌。