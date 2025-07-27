特朗普訪英國蘇格蘭惹抗議　警方稱安保成本高

中評社北京7月27日電／大批民眾26日走上英國蘇格蘭地區首府愛丁堡和阿伯丁市街頭，抗議美國總統特朗普的訪問。蘇格蘭警方說，特朗普這次為期五天的訪問將讓當地承擔“相當高”安保成本。



新華社報導，數以百計示威者當天聚集在美國駐愛丁堡總領事館外，一些人舉著巴勒斯坦國旗和支持巴勒斯坦的標語，還有一些示威者舉著特朗普與已故美國富商傑弗里·愛潑斯坦的合照。



一個名為“阻止特朗普聯盟”的團體在阿伯丁市中心舉行集會，數以百計示威者聆聽演講。



據蘇格蘭電視台報導，演講者包括蘇格蘭綠黨議員、氣候活動人士、殘障人權利和少數群體權利倡議人士。他們批評特朗普政府的政策，並提到加沙衝突。多名演講者還提到，有媒體報導，特朗普此次訪問將讓英方耗費1400萬英鎊。



另一個團體“蘇格蘭反對特朗普”的成員柯絲蒂·黑格在接受當地媒體採訪時說，來自全英各地抗議者將團結起來，反對特朗普及其“製造分裂的政治”。她批評特朗普把蘇格蘭當作“淨化形象”的場所和逃避政治爭議的避風港。



特朗普25日抵達蘇格蘭，26日上午到特朗普集團持有的特恩貝里高爾夫球場打球。特朗普還將前往他名下位於阿伯丁郡的另一處高爾夫球場。訪問期間，他將與歐盟委員會主席馮德萊恩、英國首相斯塔默進行非正式會談。



大批警力26日部署在特恩貝里高爾夫球場外。據英國天空電視台報導，蘇格蘭警方已請求英國其他地區支援警力。蘇格蘭助理總警司埃瑪·邦德表示，圍繞特朗普這次訪問的安保成本具體金額尚不確定，但會“非常高”。



按照美國有線電視新聞網一篇報導的說法，特朗普此次赴蘇格蘭訪問，部分原因是他在國內正深陷愛潑斯坦案處理不當等政治爭議。