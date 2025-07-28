李振廣答中評：民意不可違 盼兩岸和平

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授（中評社資料照） 中評社香港7月28日電（記者 盧哲）7月26日，台灣民意代表“大罷免”進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣27日接受中評社記者訪問時表示，賴清德操弄的“大罷免”徹底失敗，再次表明廣大台灣民眾渴望兩岸和平交流，期待台海和平穩定，民意不可違；賴清德不得民心。



李振廣指出，民進黨策動和操弄“大罷免”的政治謀算就是要通過“大罷免”，消除異己，製造一黨獨大，獨攬島內大權，便於民進黨在島內建立全面壓制在野黨、威嚇普通民眾的綠色暴政，不受牽制地搞“賣台求榮”，便於民進黨當局在兩岸關係上不受約束、肆無忌憚地打擊兩岸交流，製造兩岸對抗。“大罷免”的大失敗說明，民進黨這些圖謀不得人心，遭到台灣民眾的普遍反對。



李振廣認為，“大罷免”失敗的原因主要有三個。第一，民進黨本就是少數執政，“大罷免”再次證明絕大多數台灣民眾仍然不支持民進黨，也不懼民進黨的恐嚇。第二，賴清德執政太爛。面對兩周前颱風過境，中南部部分地區損失嚴重，賴清德執政無能，只會講風涼話，民眾看在眼裡。第三，民進黨不得民心。民進黨執政能力不行但卻橫行霸道，肆意打壓國民黨、民眾黨，引發民眾對在野黨的同情。



李振廣表示，投票結果表明，廣大台灣民眾對賴清德執政強烈不滿，公開向賴清德說不。既不滿其對內執政無能、對災民和普通民眾冷酷無情，也不滿其肆意破壞兩岸關係，打壓兩岸交流，製造台海緊張，陷台灣於危險境地的“台獨”冒險言行。



李振廣強調，賴清德操弄的“大罷免”徹底失敗，再次表明：廣大台灣民眾渴望兩岸和平交流，期待台海和平穩定，民意不可違；賴清德不得民心。