劉相平答中評：逆民意之舉注定失敗

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社資料圖） 中評社北京7月28日電（記者 陳思遠）7月26日，台灣“大罷免”投票結果揭曉，24席中國國民黨“立委”及新竹市長高虹安罷免案全數未通過。南京大學台灣研究所所長劉相平在接受採訪時表示，此次失敗反映出民進黨背離主流民意、操弄政治分裂、一意孤行走“台獨”歧路的本質，其失敗是必然。未來民進黨或持續加劇政治惡鬥，最終恐遭民意再次懲罰。



劉相平，歷史學博士，現為南京大學歷史學院系中國近現代史教研室教授、台灣研究所所長，同時擔任海協會理事、國台辦海峽兩岸關係研究中心特約研究員、全國台灣研究會理事，江蘇省海峽兩岸關係研究會副會長、江蘇省台灣問題研究中心特聘研究員、中國社會科學院台灣史研究中心理事。



劉相平認為，民進黨慘敗是多重因素叠加的結果，核心在於其長期背離台灣民意，尤其是賴清德當局延續並加劇了蔡英文時期積累的社會矛盾。“2016至2024年蔡英文執政期間，台灣各種民生福祉與社會矛盾已大量積累，民眾期待2024年能有所改變，但賴清德上台後不僅未順應民意調整方向，反而變本加厲。”他表示，賴清德對兩岸關係低位震蕩給台灣帶來的不安全感、不安定感視而不見，既不設法緩和，又一意孤行推行自身“台獨”路線主張，這種逆民意之舉注定失敗。



劉相平進一步分析，這次“大罷免”表面由公民團體發起，實則為民進黨當局操縱，民眾已識破這不只是權力鬥爭，更是“不支持台獨”與“支持台獨”力量的較量。經過多年兩岸關係震蕩及國際局勢演變，台灣民眾愈發珍視和平，渴望兩岸交流，但賴清德的520講話、“賴17條”、將漢族列為“其餘人”並宣稱要“除雜質”等行為，以及颱風後不救災反作秀、稱“鍛煉社會韌性”等罔顧民生的表現，引發包括原支持者在內的民眾強烈不滿，不支持“台獨”、希望兩岸和平的民意力量顯現。



此外，民進黨操縱“抗中仇中”情緒的圖謀失敗導致台灣民眾不願跟其指揮棒走。劉相平分析，民進黨在德國大運會上以違規“賀信賀電”碰瓷，試圖炒作“抗中仇中”情緒，不僅遭大陸堅決反制，也未獲台灣民眾支持；賴清德的“團結十講”分裂族群、違背常識，暴露其淺薄無知、剛愎自用的本質，導致個人形象受損，越來越多台灣民眾看透甚至看不起他，不想跟著他的指揮棒走。

