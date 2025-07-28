仇長根語中評：大罷免違民意大失敗

仇長根（中評社圖片） 中評社北京7月28日電（記者 海涵）台灣民意代表“大罷免”7月26日進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根就此接受中評社記者採訪時指出，賴清德及民進黨當局玩弄政治“大罷免”，導致台灣政黨對立升高，社會撕裂加深。而“大罷免”失敗，反映了台灣民眾“要和平、要對話、要交流”的主流民意沒有改變，也反映了賴及民進黨當局施政的“傲慢、弱智、無能”所應得下場。



仇長根現任華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長，同時擔任上海環太國際戰略研究中心監事、上海海峽兩岸研究會指導委員會委員。他長期專注於台灣問題研究，參與或主持國務院台辦、全國台研會等委托課題50多項，撰寫對台研究報告100多篇，發表論文40餘篇。2022年出版專著《感悟台灣——我與台灣三十年》，系統總結其三十年對台工作與研究心得。



“‘大罷免’勞民傷財，民意反撲。”仇長根表示，罷免“立委”本是台灣民眾問責政治人物的權利，但選完剛上任一年，民進黨為奪取“立院”控制權，就背離“選罷”制度原意，將“罷免”變政黨鬥爭工具，利用側翼“公民團體”，發動“綠民連署”，並由綠營控制的“中選會”核定提交罷免“藍委”。初步預估，一件罷免案就需花費1600－2000萬新台幣，“大罷免”費用總計高達10多億。用納稅人的血汗錢破壞民主、攪亂社會，可謂是罕見離譜的“政治事件”。



仇長根續指，與此同時，“綠委”卻阻擋“藍委”提案“萬元補貼”，台行政部門亦反對並拒不執行。另外，民進黨當局花重金買美軍火，花巨資購買美債，颱風重創島內救災不力。對於以上種種，民眾實在忍無可忍，理所當然用選票教訓民進黨。



仇長根強調，“大罷免”非台灣主流民意。他指出，在台灣民眾眼裡，“大罷免”是民進黨輸不起“立委”選舉，是“當家鬧事”踐踏民主，撕裂社會。在整個“大罷免”操作過程中，賴清德及民進黨當局誤判民意，低估民眾智商，用惡劣的政治操作，進行“仇恨動員”，營造“綠色恐怖”，揚言“打掉雜質”，打壓異已，隨意搜索、抓人、約談、羈押，民眾恐懼已到敢怒不敢言地步。尤其，中間選民看不下去“黑熊”等綠營人假借民主，胡作非為。而作為台灣地區領導人的賴清德則毫不掩飾赤裸裸地衝到台前，充分暴露其政治狂妄、好鬥本性及踐踏民主的醜惡嘴臉。

