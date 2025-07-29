王海良答中評：大罷免大敗北是島內民意勝利

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社北京7月29日電（記者 海涵）台灣民意代表“大罷免”7月26日進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。王海良27日就此接受中評社採訪指出，顯然，這一超乎意料的結果毫無疑義地表明，民進黨操弄的“大罷免”是當家鬧事的大折騰，是企圖一鍋端的政治貪婪，是圖謀“一黨專政”的痴心妄想，是以假民主反民主甚至滅民主的惡劣行徑，完全逆民主潮流，完全反社會進步，完全違背民意、不得民心。



王海良是上海東亞研究所所長、研究員，研究領域主要包括亞太安全、國際戰略、台灣問題和兩岸關係等方面。



王海良認為，這一壓倒性一致反對“大罷免”的結果，首先反映了台灣社會要民生、要穩定、要安寧的基本需求，民眾不願搞政治鬥爭、政治鼓噪、政治運動，希望社會祥和太平；其次反映了台灣社會不認為兩黨制三黨制或多黨制不好、行政權受立法權制衡不對、政局現狀不利於台灣，更不認為有必要通過“大罷免”這一罕見的所謂“民主方式”加以改變；再次反映了台灣社會對賴清德獨裁乖張的不滿和對民進黨消滅在野黨、實行“一黨專政”的擔憂，決定用手中的一票反其道而行之，使之難以得逞；再者反映了台灣社會的認知清醒，沒有被民進黨、賴當局企圖把政治內鬥引向兩岸對抗的陰謀所誤導，拒絕了在島內民主程序中植入所謂“保台抗中”導向。



王海良分析，民進黨發起“大罷免”的目的是通過大規模罷免在野黨“立委”，一舉改變“立法院”政治版圖，使民進黨議席數超過國民黨，變成第一大黨，從而掌握立法權，實現“雙執政”或“絕對執政”。



他指出，“大罷免”的本質是民進黨出於“台獨”本性與野心，罔顧民生福祉的冷酷無情，採取慣用的政治惡鬥模式，不擇手段打壓政治異己，製造“綠色恐怖”，加劇社會撕裂，圖謀實現“一黨獨大”。其“假民主、真獨裁”的虛偽面目徹底暴露無遺。

