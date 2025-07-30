周小柯答中評：大罷免失敗對民進黨當頭一棒

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港7月28日電（記者 段曉魯）7月26日，台灣民意代表“大罷免”進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社記者採訪時表示，“大罷免”結果客觀上有利於倒逼賴清德當局反思和調整島內島外政策，亦是對民進黨當局的“當頭一棒”；藍營則士氣高漲，藍白雙方切實感受到了真團結的力量，合作基礎更加堅實。



周小柯表示，民進黨推動的“大罷免”變“大失敗”，根本原因在於“大罷免”本身缺乏正當性。民進黨藉由此輪“大罷免”投票想要罷掉的24位國民黨籍民意代表，是所在選區民眾一票票選出來的。按照相關規定和程序，發起對民意代表的罷免案，提議人需提交罷免理由書，也就是說，罷免需要有正當的理由。就制度設計而言，允許針對不稱職的民意代表進行罷免，可以有效保障民意代表為所在選區選民服務。從現實情況看，此前島內曾有4件民意代表罷免個案，且台灣基進黨籍民意代表陳柏惟2021年10月被成功罷掉。然而，這種試圖全盤推翻原選舉結果的“大罷免”史無前例。個別民意代表可能不稱職屬於正常，但若說國民黨籍31席區域民代都不稱職，就超出正常範圍了。民進黨發起的此次“大罷免”，從一開始就走偏了，面向的是整個國民黨，是非常荒唐的政治惡鬥和政治打壓行為，根本站不住腳。



周小柯表示，直接原因在於民進黨當局一年多來的施政不得人心，以及在野力量聯合監督民進黨得到了民眾的較普遍認可。賴清德上台以來，變本加厲進行謀“獨”挑釁，變本加厲打壓島內的反對力量，嚴重破壞台海和平穩定大局，嚴重破壞島內政治生態。與此同時，賴清德當局一再漠視民眾普遍關心的經濟民生問題，對如何有效應對“關稅戰”和新台幣升值等問題缺乏良策，不惜“跪美賣台”，積極主動配合美國推動半導體、人工智能等關鍵產業鏈供應鏈往美國轉移。這種情況下，民進黨當局又不惜耗費巨大人力和物力搞“大罷免”，進一步導致民怨沸湯，自然得不到民眾支持。相反，國民黨和民眾黨在立法機構制衡民進黨，發揮的正是在野政黨應行使的監督權，多數台灣民眾能清醒地認識到這一點。



周小柯指出，此次“大罷免”首輪投票中，民眾對24位被罷免民意代表投下的全部信任票，也是對民進黨當局投下的高度不信任票。投票結果充分顯示出，民進黨發起的這場“大罷免”完全不得人心，驗證了其毫無正當性可言，只是一場徹頭徹尾的鬧劇，也再度驗證“要和平、要發展、要交流、要合作”是台灣社會主流民意。