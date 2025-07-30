周小柯答中評：大罷免失敗對民進黨當頭一棒

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港7月28日電（記者 段曉魯）7月26日，台灣民意代表“大罷免”進行首輪投票，國民黨完勝，守住全部24席。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社記者採訪時表示，“大罷免”結果客觀上有利於倒逼賴清德當局反思和調整島內島外政策，亦是對民進黨當局的“當頭一棒”；藍營則士氣高漲，藍白雙方切實感受到了真團結的力量，合作基礎更加堅實。



周小柯表示，民進黨推動的“大罷免”變“大失敗”，根本原因在於“大罷免”本身缺乏正當性。民進黨藉由此輪“大罷免”投票想要罷掉的24位國民黨籍民意代表，是所在選區民眾一票票選出來的。按照相關規定和程序，發起對民意代表的罷免案，提議人需提交罷免理由書，也就是說，罷免需要有正當的理由。就制度設計而言，允許針對不稱職的民意代表進行罷免，可以有效保障民意代表為所在選區選民服務。



周小柯說，從現實情況看，此前島內曾有4件民意代表罷免個案，且台灣基進黨籍民意代表陳柏惟2021年10月被成功罷掉。然而，這種試圖全盤推翻原選舉結果的“大罷免”史無前例。個別民意代表可能不稱職屬於正常，但若說國民黨籍31席區域民代都不稱職，就超出正常範圍了。民進黨發起的此次“大罷免”，從一開始就走偏了，面向的是整個國民黨，是非常荒唐的政治惡鬥和政治打壓行為，根本站不住腳。



周小柯表示，直接原因在於民進黨當局一年多來的施政不得人心，以及在野力量聯合監督民進黨得到了民眾的較普遍認可。賴清德上台以來，變本加厲進行謀“獨”挑釁，變本加厲打壓島內的反對力量，嚴重破壞台海和平穩定大局，嚴重破壞島內政治生態。與此同時，賴清德當局一再漠視民眾普遍關心的經濟民生問題，對如何有效應對“關稅戰”和新台幣升值等問題缺乏良策，不惜“跪美賣台”，積極主動配合美國推動半導體、人工智能等關鍵產業鏈供應鏈往美國轉移。



周小柯認為，這種情況下，民進黨當局又不惜耗費巨大人力和物力搞“大罷免”，進一步導致民怨沸湯，自然得不到民眾支持。相反，國民黨和民眾黨在立法機構制衡民進黨，發揮的正是在野政黨應行使的監督權，多數台灣民眾能清醒地認識到這一點。



周小柯指出，此次“大罷免”首輪投票中，民眾對24位被罷免民意代表投下的全部信任票，也是對民進黨當局投下的高度不信任票。投票結果充分顯示出，民進黨發起的這場“大罷免”完全不得人心，驗證了其毫無正當性可言，只是一場徹頭徹尾的鬧劇，也再度驗證“要和平、要發展、要交流、要合作”是台灣社會主流民意。＜nextpage＞



周小柯指出，賴清德上任僅一年多，屢屢“挑釁引戰”，製造“綠色恐怖”和“寒蟬效應”，極力打壓限制兩岸交流合作，既不思考為台灣經濟發展找正確的出路，也不思考為台灣民眾的長遠利益福祉找可靠的保障。其所作所為完全逆台灣主流民意而動，已經被越來越多的台灣民眾逐漸認清，此次投票結果即是廣大民眾對民進黨當局倒行逆施搞政治惡鬥的堅定抵制，民眾並不喜歡一個“為所欲為”的民進黨。



周小柯稱，“大罷免”變“大失敗”，是對民進黨當局的“當頭一棒”；藍營則士氣高漲，藍白雙方切實感受到了真團結的力量，合作基礎更加堅實。對當前的島內政治而言，此次“大罷免”結果有利於維持強化“朝小野大”政治格局，有利於在野力量更加積極發揮監督和制衡作用。其帶來的影響將主要是積極的，但短期內可能因民進黨當局更不擇手段而令台灣社會更加撕裂和無序。



周小柯強調，“大罷免”結果客觀上有利於倒逼賴清德當局反思和調整島內島外政策，但民進黨當局及賴清德本人主觀上是否有意願調整是另一回事。若民進黨當局懸崖勒馬，回到有利於兩岸關係和平發展、有利於島內政治生態良性發展的軌道上，“大罷免”結果的積極影響將會直接得到充分發揮。若民進黨當局繼續恣意妄為，甚至更加不擇手段打壓在野力量，更加瘋狂地進行謀“獨”挑釁，台灣社會撕裂將更為加劇，台海局勢將更加動蕩不安，由此也將加速民進黨的倒台，最終其積極影響還是會充分發揮出來。民意不可欺，島內政治版圖遲早會發生根本性改變，民進黨越瘋狂，這一天到來的會越早。