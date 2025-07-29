中評深度：日本內政外交變局剖析

7月13日，在日本千葉縣，支持者參加參政黨的街頭演說活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月29日電（記者 陳思遠）日本7月20日舉行參議院選舉，首相石破茂領導的執政聯盟僅獲47席，在參議院的總席位降至122席，跌破過半數門檻。清華大學的日本問題專家劉江永在接受中評社記者採訪時，就本次選舉之後日本的內政外交會產生什麼變化進行了深度剖析。他指出，執政聯盟慘敗的主要原因之一是，日本民眾對生活水平下降、經濟不振的不滿及對改變現狀的期待。



劉江永認為，此次選舉之後，石破內閣還能勉強支撐，在日美關稅戰中可能會進行策略性討價還價，而在對華外交上則會受到黨內右翼勢力和在野民粹政黨的掣肘。就近期而言，日本政局仍將持續動蕩。中日關係的改善存在有利因素，也面臨嚴峻挑戰，台灣問題和釣魚島問題成為影響日本政局及中日關係的關鍵。



劉江永，清華大學國際關係學教授、北京外國語大學“長青學者”特聘教授。曾任清華大學當代國際關係研究院副院長、中國中日關係史學會副會長。主要研究領域日本政治、外交、歷史、社會等綜合研究，以及可持續安全理論與實踐。迄今單獨及合著書約40部，發表學術論文及時評文章約500篇。曾榮獲北京市哲學社會科學優秀研究成果一等獎三次、教育部哲學社會科學優秀成果一等獎一次。



石破茂內外交困逆風選舉終成敗局



劉江永認為，日本此次參議院選舉對執政聯盟而言，是一場預料之中的逆風選戰。執政的自民黨形象早已因黑金政治，以及與統一教的長期勾結而受損。石破茂執政後，日本經濟回升步履維艱，物價上漲令選民怨聲載道等叠加的多重因素，更使其選情雪上加霜。