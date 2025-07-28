社評：從大罷免結果看台灣主流民意所向

投票結果映照出當前台灣社會對於政黨角色的重新定義與期待。 中評社香港7月28日電（評論員 楊流昌）7月26日，台灣歷史上首次民意代表“大罷免”首輪投票塵埃落定，24席國民黨籍民意代表全數守位，這場由特定政治力量蓄意發起、高調推動的行動遭遇完敗。投票結果如同一面鏡子，映照出當前台灣社會對於政黨角色的重新定義與期待。數字背後傳遞的資訊，值得執政者深深體悟，更應成為調整方向的契機。



民意之聲清晰可聞。高投票率揭示出一個關鍵的“沉默多數”已經不願再保持沉默。他們的選擇，不是對在野黨的盲目背書，而是對當下執政路徑的質疑與修正要求。三重信息從票箱中浮現：其一，民眾厭倦了無休止的政治惡鬥與社會撕裂，對穩定與和諧的渴求超過派系纏鬥；其二，執政者將意識形態凌駕於民生福祉之上的傾向受到抵制，廣大民眾更關心新台幣升值如何衝擊出口、美國關稅威脅如何應對、自家農產受災後誰來切實援助；其三，將一切政治議題粗暴簡化為“抗中保台”的做法已顯疲態，本次“大罷免”的結果，即是被這種極端路線所綁架後廣大民眾的理性反彈。



草莽心態的代價。這場罷免運動之所以最終失去人心，根源在於目的和手段都偏離了正軌。無實據的“抹紅”、街頭行動的失序與極端的對立製造，超越了理性社會溝通所能容忍的邊界。更令人憂心的是，當風災重創南台灣，果農面對傾倒的果樹發出“停電一周無人管，政客卻天天喊罷免”的悲鳴時，民眾看到的是治理重心的嚴重錯位——政治鬥爭思維蓋過了本應恪守的服務初心。當此之時，對島內已有多年執政經驗的民進黨而言，實需告別創立初期的草莽之氣，代之以歷史擔當者的高度展現長遠智慧。



對台灣發展而言，真正的遠見在於腳踏實地服務民生，在大變局中守護民眾的飯碗和福祉，而非耽於政治清算與無休止的意識形態對立。民眾渴望的是經濟增長、安居樂業、社會和諧，而非在對抗中承受代價。

