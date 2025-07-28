快評：大罷免後的藍白合更是台灣政治新常態

中評社快評/反罷免的壓倒性勝利，不僅是國民黨的勝利，更是藍白合作的勝利。這場史無前例的“大罷免”考驗，為藍白合注入強心針，奠定更穩固的基礎。



此次反罷勝利，是藍白合力的成果。在罷免戰中，藍白陣營展現前所未有的協作默契。民眾黨主席黃國昌傾全黨之力，跨區奔走為台北五席、台中三席藍委助陣，成功抵禦綠營攻勢。台中市長盧秀燕公開致謝“沒有你們，我們做不到”，道出藍白聯手的關鍵作用。新竹市長高虹安在藍白力挺下，不同意罷免票甚至超越當選票數，守住柯文哲故鄉的政治堡壘，更是藍白戰略合作的具體勝利。



藍白合，本是生存與民意的必然。藍白合作從非偶然。面對民進黨“雙少數執政”卻強推爭議政策、濫用司法打壓異己的現實，在野陣營的聯合本屬生存所需。更深層而言，它呼應了台灣主流民意——2024大選中逾六成選票支持兩岸和平交流路線，此次罷免結果更以選票否決民進黨當局的激進“抗中”路線，凸顯民眾對穩定發展的渴望。藍白合，實為民意的具象化。



大罷免一役，也是藍白合作的試金石與催化劑。民眾黨藉此展現動員實力，國民黨則透過合作重振政治能量。雙方在實戰中磨合出信任，從黃國昌與盧秀燕的密切互動，到基層支持者共同對抗“綠色恐怖”的經驗，皆為未來合作鋪路。接下來的核三延役公投，正是檢驗此合作模式的下一站。



大罷免的硝煙散去，留下的不僅是綠營的潰敗，更是台灣政治新局面的開端。藍白合作從權宜之計升華為政治常態的趨勢已然成形，並將對未來台灣政治發展產生深遠影響。

