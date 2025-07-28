上半年國家農安例行監測合格率為97.9%

這是7月2日拍攝的撫遠市玖成水稻種植專業合作社內的稻田。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據光明日報報導，記者從農業農村部獲悉，今年上半年，農業農村部按季度開展了2次國家農產品質量安全例行監測工作，抽檢了蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品和水產品，涉及5大類133個品種1.53萬個樣品，包含139項參數，監測合格率為97.9%。



據介紹，今年上半年例行監測共抽檢31個省份254個大中城市的1992個蔬菜水果茶葉生產基地、663輛蔬菜和水果運輸車、571個屠宰場、347個養殖場、271輛水產品運輸車、736個水產品暫養池、2001個批發農貿市場。監測結果顯示，蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品、水產品合格率分別為98%、95.6%、99.2%、99.2%、96%。



從監測品種看，抽檢的蔬菜中，水生類、食用菌、芸薹屬類、瓜類、葉菜類、莖類、茄果類合格率分別為100%、99.7%、99.5%、99%、98.6%、98.5%、98.5%。抽檢的水果中，蘋果、梨、桃、葡萄合格率100%，西瓜98.7%，柑97.7%。抽檢的茶葉中，紅茶、烏龍茶、綠茶合格率分別為100%、100%、99%。抽檢的畜禽產品中，豬肝、雞肉、牛肉、豬肉、羊肉、雞蛋合格率分別為100%、100%、99.6%、99.4%、98.8%、98.7%。抽檢的水產品中，對蝦、鮑魚、東風螺、鰱魚合格率100%，鱅魚、羅非魚、烏鱧、克氏原螯蝦、鯽魚、大黃魚合格率分別為99.6%、98.9%、98.7%、98.5%、98.5%、98%。