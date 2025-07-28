第17屆影響世界華人盛典圓滿落幕

“世界因你而美麗——第十七屆影響世界華人盛典”現場。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京7月28日電／據人民日報海外版報導，日前，“世界因你而美麗——第17屆影響世界華人盛典”在北京鳳凰中心圓滿落幕。這場盛典匯聚了科技、文化、體育、航天等領域的華人榜樣：圖靈獎得主姚期智榮膺“終身成就獎”，作家白先勇獲“特別致敬大獎”，陳清泉、費翔、徐京坤及中國空間站青年建設者團隊、中國乒乓球隊捧得“影響世界華人大獎”。他們的故事不僅是個人奮鬥的縮影，更彰顯著全球華人堅韌、團結與開放的精神態度。



擇一事終一生



在當晚華人盛典“終身成就獎”頒獎環節，智能機器人“小星max”吸引了全場目光。手捧獎杯的“小星max”成為頒獎助手，它手中的獎杯被頒發給圖靈獎得主、中國科學院院士、清華大學交叉信息院及人工智能學院院長姚期智，“小星max”正是由姚期智領導的清華大學交叉信息研究院團隊研製的智能機器人。



“我從事科學研究50多年，我很感恩能有機會在國家科技創新的偉大事業裡貢獻一點小小的力量。”姚期智在盛典現場說。2000年，姚期智憑借開創性成果，成為圖靈獎有史以來首位獲獎的亞裔學者，同時也是迄今為止唯一獲此殊榮的華人科學家。姚期智先後任教於美國麻省理工學院、斯坦福大學、加利福尼亞大學，普林斯頓大學為他保留終身教職的榮耀席位。2004年，當姚期智收到清華大學的邀請，他毅然選擇回到祖國任教，為當時國內的計算機領域研究注入了強心劑。回國後的20餘年，姚期智致力於科學研究。他創辦清華大學“姚班”，培養的學生在AI、量子計算等前沿領域嶄露頭角。“我何其有幸，有機會在中國培養人才，在這個科技強國的時代承擔育人的使命。”姚期智說。



“堅持做一件事，就要做到極致”是本屆盛典多位獲獎者的共同特質。

