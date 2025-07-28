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國家防災減災救災委員會啟動救災應急響應
http://www.CRNTT.com   2025-07-28 10:31:18


6月19日，湖南省永州市境內的雙牌水庫開閘洩。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京7月28日電／央視網消息，據應急管理部，7月28日，國家防災減災救災委員會針對河北省嚴重暴雨洪澇災害影響，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活保障等災害救助工作。

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