中國駐朝鮮使館祭掃中國人民志願軍烈士陵園

中評社北京7月28日電／據新華社報導，7月27日是朝鮮戰爭停戰紀念日。中國駐朝鮮大使王亞軍25日率使館外交官等一行70餘人赴平安北道球場郡等地祭掃中國人民志願軍烈士陵園，憑吊英烈。



球場郡中國人民志願軍烈士陵園內設有3座合葬墓，共安葬烈士1100餘名。合葬墓正前方竪有朝文鐫刻的“中國人民志願軍烈士墓”石碑。中方祭掃人員列隊肅立，高唱國歌，默哀鞠躬，撒酒獻花，共祭英靈。王亞軍等向紀念碑敬獻花籃，花籃緞帶上“中國人民志願軍烈士永垂不朽！”的金色字樣熠熠生輝。



朝方陵園管理員說，每逢重要節日，朝鮮民眾也會前來向志願軍英烈致以哀思。



當天，王亞軍一行還赴平安南道價川市憑吊在鬆骨峰阻擊戰中壯烈犧牲的志願軍烈士。其間，使館外交官子女齊聲朗誦著名戰地通訊《誰是最可愛的人》，以此寄托對志願軍先烈的崇高敬意與無限追思。



朝方人員在介紹鬆骨峰阻擊戰時表示，中國人民志願軍同朝鮮軍民團結一心、共同戰鬥，朝鮮人民永遠銘記中國人民志願軍的重大犧牲。



隨後，王亞軍一行特意路經龍源里，在公路旁向三所里、龍源里方向鞠躬致禮，憑吊抗美援朝戰爭期間在兩地阻擊戰中英勇獻身的志願軍烈士。



王亞軍在此行期間說，中國人民志願軍同朝鮮軍民並肩戰鬥、不畏艱險，付出巨大犧牲，為抗美援朝戰爭勝利作出不可磨滅的重要貢獻。兩國將不斷鞏固發展鮮血凝成的友誼。



記者從中國駐朝鮮志願軍烈士褒揚代表處瞭解到，朝鮮目前共有中國人民志願軍烈士紀念設施71處，代表處每年實地進行巡回祭掃，並按計劃開展相關修繕工作。