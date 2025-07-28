中央單位援藏和援青幹部人才赴西藏青海工作

這是7月21日拍攝的西藏林芝市朗縣仲達鎮拉丁雪村（無人機照片）。近年來，西藏林芝市朗縣堅持“群眾自願、因地制宜、循序漸進”的原則，推進農村房屋改造提升建設。朗縣仲達鎮拉丁雪村就是其中的典型代表。該村採取“政府主導、群眾參與、適當補貼、統規自建”的模式，對有意願的群眾實施住房改造提升。針對村民住房多為石木結構，抗震等級低、采光差等實際，聘請專業設計團隊，最大限度滿足群眾房屋功能布局需求。目前，拉丁雪村有42戶178人入住了新房。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據人民日報報導，7月27日，中央組織部、人力資源社會保障部有關負責同志分別帶隊，送中央單位第十一批援藏、第六批援青幹部人才抵達拉薩、西寧。近日，各省市援藏援青幹部人才也已進藏進青。自此，第十一批援藏和第六批援青幹部人才開始了為期3年的援藏援青工作。



1994年、2010年，黨中央分別作出對口支援西藏、對口支援青海涉藏地區的重大決策。按照黨中央統一部署安排，中央組織部、人力資源社會保障部共選派11批1.3萬餘名援藏幹部人才、6批1700餘名援青幹部人才進藏進青工作。廣大援藏援青幹部人才認真貫徹黨中央關於涉藏工作的路線方針政策特別是新時代黨的治藏方略，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，與受援地各族幹部群眾一道攻堅克難、實幹奮鬥，有力助推西藏、青海長治久安和高質量發展，展現了援藏援青幹部人才的境界、才幹和擔當。



今年，中央組織部、人力資源社會保障部組織開展了第十一批援藏和第六批援青幹部人才選派輪換工作。新一批2156名援藏幹部人才、480名援青幹部人才，來自112家中央單位和17個省市，年富力強、綜合素質較好，中共黨員、具有大學本科以上學歷人員和專業技術人才占比較高，不少同志是本地本單位的優秀年輕幹部；來源構成合理，人員結構和功能不斷優化，中央和國家機關從內設機構選派的黨政幹部、中央企業從總部選派的經營管理人員占比均比上一批有較大幅度提高，省市選派的幹部人才進一步向鄉村振興、醫療教育、生態保護等重點領域傾斜。



7月28日至8月2日，中央組織部、人力資源社會保障部將會同西藏自治區和青海省有關方面在拉薩、西寧舉辦培訓班，幫助新一批援藏援青幹部人才盡快熟悉情況、及早進入狀態。此前，各對口支援省市已分別對本省市新一批援藏援青幹部人才進行了培訓。