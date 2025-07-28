全國檢察機關起訴涉電商領域相關犯罪萬餘人

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，最高人民檢察院近日發布的檢察機關依法懲治電商黑灰產犯罪有關情況顯示，當前電商產業鏈不法亂象增多，嚴重侵害消費者合法權益、破壞公平市場競爭秩序、影響電商行業健康發展。2024年1月至2025年6月，全國檢察機關起訴涉電商領域相關犯罪1萬餘人。



檢察機關辦案發現，涉電商犯罪領域以下情形值得重點關注。相較於傳統售假犯罪，利用電商渠道銷售假冒偽劣商品的侵權成本更低、營銷模式更新、售假渠道更隱蔽、治理難度更大。在徐某某等人銷售假冒註冊商標的商品案中，徐某某等人明知他人提供的白酒未獲得註冊商標權利人授權或許可，仍通過某電商直播平台對外銷售，銷售金額270餘萬元。



電商行業涉及通信、物流、零售、互聯網等各個領域，掌握大量公民個人信息。在利益驅使下，部分從業者違規獲取個人信息並非法出售。在檢察機關辦理的一起案件中，成某某利用在某公司電商業務部任職的職務便利，多次將其在工作中獲取的30餘萬條跨境購物訂單信息出售給他人。另外一起侵犯公民個人信息案件中，張某某利用擔任某科技公司信息安全負責人的職務便利，將公司後台電商平台的大量購物緩存數據導出後出售。



一些不法分子通過電商直播平台，利用公眾對直播商品真偽難以鑒別的特點，精心設置直播話術，將廉價商品進行包裝，以“高價回收”等為名實施直播詐騙行為，誘導消費者購買。在檢察機關辦理的杜某某、石某某詐騙案中，杜某某、石某某虛構南非某頂級珠寶品牌中國代理人身份，偽造授權證書、檢測證書，謊稱直播間所售“三無”產品為南非珠寶，並以“高價回收”“保值增值”為誘餌，承諾一定期限後高價回購，後期再以“賬號被舉報”“突發疾病”等理由拖延，待平台錢款到賬後人、店消失，轉而註冊新店鋪繼續行騙，直播賬號換殼“重生”，嚴重侵害消費者權益。



檢察機關提醒：網絡空間並非法外之地，網絡使用者、經營者要依法用網，守法經營，堅決杜絕利用網絡平台制假售假、侵犯個人信息、詐騙等違法犯罪行為，自覺淨化網絡消費環境。廣大消費者要警惕網絡消費陷阱，注意個人信息保護，維護自身合法權益。



