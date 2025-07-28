河南：向誣告者亮劍　為幹事者撐腰

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站消息，二十屆中央紀委四次全會部署，加強誣告行為治理，對失實檢舉控告及時予以澄清，向誣告者亮劍、為幹事者撐腰。各地紀檢監察機關聯合相關部門嚴肅查處誣告陷害行為，審慎穩妥推進澄清正名工作，幫助幹部放下思想包袱，不斷釋放激勵幹部擔當作為的積極信號。



誣告陷害行為擾亂信訪舉報秩序、影響當地政治生態，各地紀檢監察機關堅持將澄清正名與查處誣告陷害工作有機銜接、一體推進。



河南省紀檢監察機關會同公安機關、檢察機關聯合開展懲治誣告陷害行為行動，依法保護幹部群眾檢舉控告權利，嚴肅查處誣告陷害行為。“今年2月，我們制定了深化懲治誣告陷害行為工作成效的十一條措施，全面拓展誣告線索來源，嚴肅查處誣告陷害行為，著力提升澄清正名工作實效，進一步強化激濁揚清、幹事創業鮮明導向。”河南省紀委監委有關負責同志介紹。



山東省平度市紀委監委聯合市委政法委、市人民法院、市人民檢察院、市公安局等部門聯合出台《關於依法處理惡意不實舉報行為的實施意見》，建立誣告陷害甄別、查處、懲治常態化協作配合機制，規範工作流程，形成嚴懲惡意舉報和打擊誣告陷害的強大合力。機制建立以來，已打擊誣告陷害行為10起，其中2名誣告陷害人被追究刑事責任，8名誣告陷害人分別受到行政處罰、黨紀政務處分。



及時為受到誣告陷害的黨員幹部澄清正名，是紀檢監察機關堅持嚴管厚愛、激勵擔當作為的重要舉措。黑龍江省鶴崗市紀委監委通過完善制度機制，確保澄清正名工作職責清晰、權責明確、精準高效。該市紀委監委今年完善了《鶴崗市紀檢監察機關失實檢舉控告澄清正名工作辦法》，對適用情形、啟動程序、澄清方式、組織實施、結果運用等方面提出具體化要求，並配套制定流程圖、模擬卷，構建形成集申請、評估、實施、反饋、回訪於一體的全周期閉環管理模式。



廣西壯族自治區桂林市紀委監委加強上級紀委監委對下級紀委監委的業務指導，審慎選准澄清事項，正確處理舉報、錯告與誣告的關係，建立健全紀檢監察機關與司法機關聯動配合工作機制，對明確認定為誣告陷害的依規依紀依法嚴肅處理，涵養風清氣正的政治生態和敢闖敢幹的工作作風。



在澄清方式上，注重因人而異、因事而異，各地紀委監委根據失實檢舉控告對被檢舉控告人造成的影響程度，結合澄清正名對象意願，綜合運用各種方式為黨員幹部澄清正名。