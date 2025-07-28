【
大
中
小
】 【
打 印
】
塞尔维亚总统：中企“未来之路”助塞发展
http://www.CRNTT.com
2025-07-28 10:33:27
7月26日，塞爾維亞總統武契奇（前左）在戈盧巴茨視察“多瑙走廊”快速路項目時與中方工作人員握手。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月28日電／據新華社報道，塞爾維亞總統武契奇26日在戈盧巴茨視察“多瑙走廊”快速路項目時表示，這一項目是塞爾維亞最重要項目之一，將為該地區釋放發展潛力、改善物流條件，並支持當地旅遊業發展。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
塞爾維亞反政府示威演變成警民衝突 多人被捕
(2025-06-29 16:10:30)
“我在塞爾維亞感受中國”開放日活動舉行
(2025-05-26 16:49:25)
中塞人民友誼70年主題展在貝爾格萊德開幕
(2025-05-17 10:54:18)
塞爾維亞總統武契奇已出院
(2025-05-04 15:24:21)
塞爾維亞國民議會通過新政府組成名單
(2025-04-17 14:29:06)
塞爾維亞總統提名馬楚特為新總理人選
(2025-04-07 13:29:53)
塞爾維亞舉行活動悼念北約轟炸遇難者
(2025-03-25 12:23:43)
塞爾維亞農食產品對華出口啟運儀式舉行
(2025-03-15 15:59:01)
武契奇與普京通電話
(2025-03-08 10:13:47)