塞尔维亚总统：中企“未来之路”助塞发展

7月26日，塞爾維亞總統武契奇（前左）在戈盧巴茨視察“多瑙走廊”快速路項目時與中方工作人員握手。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報道，塞爾維亞總統武契奇26日在戈盧巴茨視察“多瑙走廊”快速路項目時表示，這一項目是塞爾維亞最重要項目之一，將為該地區釋放發展潛力、改善物流條件，並支持當地旅遊業發展。