廣州：監督檢查　堵塞工程招投標領域漏洞

中評社北京7月28日電／據中國紀檢監察報消息，廣東省廣州市南沙區紀委監委日前與相關職能部門組成聯合檢查組，對轄區部分重大工程招投標情況開展監督檢查。



工程招投標領域資金密集度高、市場關聯度大、行業專業性強，腐敗問題易發多發。為保障南沙區重大工程項目廉潔高效落地，該區紀委監委緊盯標前、標中、標後環節，針對工程招投標領域制定監督工作方案，按照工程建設招投標項目進度，會同住建、財政、審計等部門開展全過程、全鏈條式監督，加強糾正查處力度，確保重大工程項目廉潔、安全、高質量推進。



從標前介入著手，南沙區紀委監委督促行業主管部門對工程招投標領域政策文件進行清查，重點整治所有制歧視、地方保護等問題，並督促區產業園管理局等10家主要招標業主單位建立健全招投標內控管理制度機制，對重大工程項目前期調查、立項、前置條件設置、招標文件編寫設定等關鍵環節進行廉潔風險排查。



標中是工程招投標的關鍵環節。該區紀委監委不斷健全制度，防範領導幹部插手幹預招投標、工程建設等重大事項，督促有關責任部門加強對招投標活動市場主體和行為的監督管理，規範招標代理、投標行為。職能部門強化評標專家動態管理，對存在不規範行為的6家招標代理機構及時進行警示談話，對13名違規評標人嚴肅處理。



“標後監管重視程度不夠、監管缺失，容易導致腐敗問題易發多發。”南沙區紀委監委有關負責同志介紹，該區紀委監委督促行業主管部門、項目業主單位對中標人履約情況加強監督檢查，重點對工程變更合理性、必要性和工程量、工程造價進行嚴格審查，嚴防“以劣換優”更換管理團隊、違規轉包分包、虛增工程量等問題發生。該區紀委監委還緊盯廣州市委工程招投標領域巡察反饋問題整改，深挖招投標違規違紀違法問題，立案38人，處分17人，移送檢察機關21人，挽回經濟損失4696.7萬元，並攝制系列警示教育片，強化以案促改促治。