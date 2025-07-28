我國成功發射衛星互聯網低軌衛星

中評社北京7月28日電／據央視網消息，北京時間7月27日18時03分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛星互聯網低軌05組衛星發射升空。衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第585次飛行。