國家安全機關發布甄別間諜相關提示

中評社北京7月28日電／據央視網消息，據國家安全部公眾號消息，近年來，境外間諜情報機關緊盯我黨政機關、國防軍工、科研機構、高等院校及駐外機構等工作人員，以各種卑劣手段實施拉攏策反，危害我國家安全。結合多起案例特點，小編為您揭露一些間諜常用“套路”。



“官方”身份貼靠留學人員



境外間諜情報機關長期覬覦我留學人員群體。他們可能通過簽證環節物色有價值的目標對象，以“簽證官”或其他“官方身份”出現主動進行貼靠，利用留學生社會經驗缺乏、防範警惕不足等特點，通過熱情關心、提供小恩小惠等方式拉攏增進感情，伺機實施策反。



國家安全機關工作發現，某國使館人員以“簽證審核”為由接觸海歸留學生郝某並與其保持聯繫。在該使館人員誘騙下，郝某沒能抵禦誘惑，接受了該國間諜情報機關人員提供的多次宴請和兼職工作，陷入了對方圈套。回國後郝某繼續按對方要求潛伏於我核心要害部門開展竊密活動。最終郝某因間諜罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。



投其所好脅迫駐外人員



境外間諜情報機關將我駐外人員列為重點圍獵對象之一。他們抓住其身處異國他鄉、遠離親朋好友、內心偶感孤獨以及較強社會交往需求等特點，利用各種場合對其進行情感拉攏、誘蝕腐化，一旦駐外人員放鬆警惕，落入境外間諜情報機關的“甜蜜陷阱”，就可能淪為竊密“棋子”，對我國家安全構成威脅。



國家安全機關工作發現，某駐外機構公職人員張某在某次宴會上結識了某境外企業家協會成員李某。此後，通過一次次聯繫，李某逐漸掌握了張某的不良嗜好，於是精心設計了一場“桃色劇本殺”，並以此威脅張某與其達成“合作”，有償提供我大量涉密敏感信息。最終張某因犯為境外非法提供國家秘密罪，受到法律的嚴懲。