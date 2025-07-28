聚焦堵點難點　廣西推進政治監督精准化

中評社北京7月28日電／據中國紀檢監察報消息，國家重點工程大藤峽水利樞紐灌區工程，是廣西壯族自治區、貴港市、桂平市紀委監委政治監督清單的重點項目之一。今年4月，三級紀委監委聯合督導組發現，施工單位損傷村屯路基，問題一直得不到解決。



督導組約談當地黨委和工程建設指揮部負責人，督促扛牢責任、協同處置，通過修繕道路、申報導路硬化建設項目等方式，切實維護群眾利益。督導組持續跟進監督，目前已推動解決土地糾紛、施工損房、沿線鄉鎮耕地灌溉難等7個問題，有力保障工程順利建設。



今年以來，自治區紀委監委圍繞開展產業園區改革發展護航行動這一主題，深化重大發展項目監督，深化領導幹部插手工程建設和招投標腐敗問題整治，全力護航新時代壯美廣西建設。



自治區黨委常委，自治區紀委書記、監委主任房靈敏介紹，全區紀檢監察機關堅持圍繞中心、服務大局，以清單化促進精準監督，以駐點監督護航發展項目，以“查改治”貫通強化系統施治，堅決保障習近平總書記關於廣西工作論述的重要要求和黨中央重大決策部署在八桂大地落實見效。



開展清單監督，錨定著力點精準發力



聚焦習近平總書記賦予廣西建設“一區兩地一園一通道”重要使命，自治區紀委監委今年開展“一主題兩深化”政治監督，細化18條具體措施，把事關改革發展的90個重大發展項目（事項）列入監督清單。



“開展清單監督錨定著力點，持續推進政治監督具體化精準化常態化。”自治區紀委監委負責同志介紹，全區緊盯具體責任、具體規劃、具體政策、具體項目、具體措施、具體成效強化監督檢查，及時發現和查處有令不行、有禁不止，做選擇、搞變通、打折扣，不擔當、不作為、慢作為、推諉扯皮等形式主義官僚主義問題。



自治區紀委監委各監督檢查室、派駐機構和市縣紀委監委主動認領任務，深化運用清單管理等機制。自治區紀委監委駐自治區審計廳紀檢監察組聚焦構築面向東盟的人工智能合作新高地，向自治區大數據發展局印發政治監督清單，督促推動人工智能技術研發、場景應用和產業轉化，促成國內企業與東盟國家企業簽署合作項目30個。