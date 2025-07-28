駐黎使館與赴黎維和部隊祭掃杜照宇墓

中評社北京7月28日電／據新華社報導，當地時間7月25日，中國駐黎巴嫩大使館、中國第23批赴黎維和部隊官兵代表、聯合國駐黎巴嫩臨時部隊軍事參謀人員以及當地政府官員在黎巴嫩南部希亞姆鎮祭掃杜照宇烈士墓。



中國駐黎巴嫩大使陳傳東在悼詞中表示：“19年前，杜照宇烈士在這裡用鮮血和生命詮釋了中國維和軍人忠實履行使命、捍衛世界和平的誓言，激勵了一批又一批維和人員不怕犧牲、前僕後繼。”



陳傳東說：“今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年。經歷了戰爭，才更懂得和平的寶貴。我們要銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，共同維護以聯合國為核心的國際體系，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，共同捍衛國際公平正義，攜手構建人類命運共同體。”



自2006年3月中國首次向黎巴嫩維和任務區派遣維和部隊以來，累計派員達8300餘人次。陳傳東表示，“中國藍盔”向黎巴嫩南部地區人民傳遞了信心與力量，展現了和平與友誼。



中國第23批赴黎維和部隊官兵譚君羊表示：“作為新時代維和官兵，我們一定始終牢記黨和人民的重托，繼承烈士遺志，忠實履行使命，用實際行動踐行‘中國軍隊始終堅定維護世界和平’的莊嚴承諾。”



2006年7月25日，黎以衝突期間，杜照宇在黎巴嫩、以色列、敘利亞三國交界的一處軍事觀察哨所執行任務時遭到空襲，包括杜照宇在內的4名聯合國軍事觀察員不幸犧牲。