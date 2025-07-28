美7月議息料不變　美匯恐下探96.38

中評社香港7月28日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析說，美國6月份耐用品訂單環比下降9.3%，降至3118.4億美元，扭轉了5月份向上修正的16.5%的激增。此次下降的幅度低於預期為10.8%，主要是由於商業飛機訂單的急劇下滑。剔除運輸後，訂單增長0.2%，顯示基礎製造需求的韌性。然而，核心資本品訂單下降了0.7%。



美聯儲的貨幣政策決策定於周三，市場普遍預計利率將保持穩定，大多數預測指向最早在9月份作出行動。根據最近的路透社調查，100%的經濟學家預計美聯儲將在周三將基準利率維持在4.25厘至4.50厘的區間。



美匯指數上周四在97.00心理關口找到強支撐，價格呈上升趨勢，首個主要障礙位於97.80至98.00區域，與21日指數移動均線（EMA）重合。若持續突破該區域，可能為測試上周高點98.93提供動力，50日EMA的臨時阻力位在98.52。下行方面，若收市低於97.00，指數可能回落至下跌楔形的下邊界，甚至重新測試7月1日設定的多年來低點96.38。



金價支持位3355美元



根據中國黃金協會的數據顯示，今年上半年中國黃金需求同比下降3.5%，對金條和金幣的強勁需求增長了24%，達到264噸，防止了更大幅度的下降。這幾乎抵銷了珠寶需求下降26%至200噸的影響。上周五現貨金價曾一度滑落1.29%，低見3325美元。



金價的對稱三角形形態自5月15日的低點3120.83美元開始，而其下降邊界則從4月22日的高點約3500美元開始。上周五接近20日指數移動平均線（EMA），該均線交易於3355美元附近。如果金價跌破該水平，短期趨勢將轉為看跌。