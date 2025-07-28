石宇奇：進取心奪冠，平常心出戰

7月27日，石宇奇賽後向觀眾致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華網報導，經過一場激烈的攻防大戰，石宇奇在27日進行的2025年中國羽毛球公開賽男單決賽中以2：1戰勝隊友王正行，奪得冠軍。這是他繼一周前的日本公開賽後，“背靠背”奪冠，同時也集齊了世界羽聯全部四站超級1000賽的冠軍。



“之前因為對風向的適應問題，我在中國公開賽的發揮一直不是很好，這次很高興取得了這個突破。高級別賽事對手都差不多，每一站都非常難打，能夠拿下四個1000賽冠軍，很開心，但也是正常的事情。”石宇奇說。



王正行本站賽事發揮出色，這位近期才開始參加高級別賽事的小將戰勝眾多高手闖入決賽。談到王正行的表現，石宇奇頗有國羽“一哥”風範，“希望更多人為我們的年輕隊員加油，多給他們一些寬容，讓他們一步步成長得更好。”



今年上半年，石宇奇因腸胃問題影響了狀態，世界排名從榜首跌落至第三位。而憑借近兩站高級別賽事奪冠，他將在下周公布的世界羽聯男單排名中重返世界第一。“經過一段時間集訓調整，不僅腸胃問題好了一些，體能上也有提高。”他說。



本次中國公開賽，石宇奇在與隊友李詩灃的四分之一決賽中不慎摔倒，左膝、左髖出現一定程度扭傷，令觀眾揪心。雖然當時明顯受到傷勢影響，但他選擇堅持完賽，並一路帶傷打到決賽。“希望在主場觀眾面前展現出一些精神吧。後面的比賽還是有一些影響，需要提前活動開身體，上場之後精力就都放在場上，對傷病的敏感度就下降了。”



2025年世界羽毛球錦標賽將於8月25日在巴黎奧運會羽毛球場館開賽。石宇奇將再次以頭號種子身份踏上那片讓他充滿遺憾的賽場。一年前在那裡淘汰他的泰國名將昆拉武特，目前排名世界第一，是今年世錦賽奪冠熱門之一。昆拉武特在近兩站比賽戰績不佳，可能在為世錦賽保留實力。



對於是否休息備戰世錦賽，石宇奇選擇以平常心對待。他表示：“‘背靠背’作戰，身體上、體能上還是有一些反應。考慮過為世錦賽休賽，最後決定還是專注於當下，不要刻意去做什麼，把世錦賽看得那麼重，還是正常按照自己的節奏來備戰。”