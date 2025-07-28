奧沙利文、特魯姆普眼裡的趙心童是怎樣的

中評社北京7月28日電／據新華網報導，2025世界斯諾克·上海大師賽即將在上海盧灣體育館舉行。現世界排名第一的特魯姆普、奧沙利文以及丁俊輝在27日接受記者賽前採訪時分別講述了他們心中的趙心童。



今年5月，在斯諾克“聖殿”克魯斯堡劇院，28歲的趙心童頂住三屆世錦賽冠軍威廉姆斯最後階段的反撲，以18：12力克對手，成為第一位奪得斯諾克世錦賽冠軍的亞洲球員。



“趙心童可能會成為是斯諾克界的費德勒，他將會是一個傳奇。”奧沙利文毫不吝嗇對趙心童的欣賞，“很多球員都很優秀，但是像趙心童這樣在如此重大的比賽中，一路過關斬將，能夠表現出臨危不亂，這需要非凡的天賦。他這麼年輕就能達到這樣的成就，他的未來值得期待。”



特魯姆普表示：“其實中國球員在很早以前就開始變得非常具有威脅性，給許多英國選手都造成了壓力，中國球員拿到冠軍是早晚會發生的事，趙心童能拿到（世錦賽）冠軍是非常不容易的，中國選手正在崛起，我們需要更加努力才行。”



作為老大哥的丁俊輝，高度讚揚了趙心童的表現。“他非常好，非常有天分，他在比賽中打得非常平穩，心態的調整做得非常好，新賽季我們很期待他能夠有更好的表現……中國選手在前一個賽季的整體成績很好，我希望在新的賽季不光是自己，還能看到更多新面孔能夠獲得冠軍。”



趙心童則表達了自己對於勝利的渴望，但同時他也希望以平常心對待每一場比賽。“我會按照自己的節奏，腳踏實地，一步一步來，一場一場打，不會給自己太大壓力。就像平時說的，一杆一杆去打，我覺得這樣才會讓自己在比賽中發揮出更好的水平。”



2025世界斯諾克·上海大師賽將於7月28日至8月3日舉行。