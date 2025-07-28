中國跳水隊單日收穫兩金　李冰潔破亞洲紀錄

中評社北京7月28日電／據人民網報導，北京時間7月27日，2025年世界泳聯世錦賽在新加坡繼續進行。中國隊在跳水項目上收穫2枚金牌和1枚銅牌。游泳項目正式開賽，李冰潔在女子400米自由泳決賽中拼下一枚銀牌同時創造了新的亞洲紀錄。



在下午進行的跳水混雙10米台決賽中，21歲的朱勇鑫和15歲的謝佩鈴搭檔登場，兩人都是首次參加世錦賽。這對年輕組合開局不利，第一輪就出現失誤，只得到36.60分排名墊底。不過二人迅速調整，在後續比賽中發揮出色，最終以0.06分的微弱優勢完成逆轉，以總分323.04分獲得金牌，朝鮮隊組合獲得亞軍，中立運動員組合獲得第三名。



“第一輪出現失誤，的確是在我們意料之外，以往這個動作都是非常順利的。”賽後，朱勇鑫說。謝佩玲則表示：“好在後面調整比較快。我們要做好自己的動作，不能被其他因素干擾。”



隨後進行的跳水男子1米板決賽，中國隊選手鄭九源發揮穩定，以443.70分摘得金牌，墨西哥隊選手獲得銀牌，另一位中國隊選手嚴思宇獲得銅牌。



21歲的鄭九源已經是第三次參加世錦賽。福岡世錦賽上，他初次亮相獲得一枚銅牌，但去年的多哈世錦賽，他發揮失誤最終排名第11位，這次失利也成為鄭九源心裡的一塊陰霾。



本屆世錦賽，這枚金牌是鄭九源第一枚世錦賽1米板金牌，賽後他難掩激動，“從最後一名到最高領獎台，這一路走來，我感謝自己沒有放棄。”



昨晚，游泳賽事全面展開。李冰潔在女子400米自由泳比賽中，憑借最後20米的衝刺，一舉超越美國名將萊德基，以3分58秒21的成績創造新的亞洲紀錄，並獲得一枚寶貴的銀牌，這也是中國游泳隊在本屆世錦賽上的首枚獎牌。賽後她激動表示：“這麼多年與萊德基同場競技，這次終於戰勝她了！我克服了心理恐懼，也很享受與頂尖選手一起比賽。”