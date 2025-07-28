大陸動漫亮相台北漫畫博覽會　兩岸青年共演

2025台北漫畫博覽會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華網報導，第三屆海峽兩岸動漫配音大賽展區27日亮相台北漫畫博覽會，匯集多部大陸經典動畫及人氣IP，吸引眾多台灣青年參與互動、體驗配音樂趣，感受中華文化的現代魅力。



本屆博覽會上，現場觀眾不僅可以欣賞《許願神龍》《成何體統》《奶龍》等一批“中華優秀動畫IP”的集中展播，還可與知名配音演員合作演繹經典動畫片段，現場氣氛熱烈。



台灣中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示，兩岸青年可以通過“聲音的傳達”快速建立聯繫，在互動中共同體會中華文化的悠久歷史、“忠孝節義”等故事的精神內涵，也期待未來有更多台灣配音演員與大陸動畫作品合作。



此次活動還舉辦了“動漫配音交流座談會”，配音演員們結合實踐經驗與角色詮釋觀點，從聲音技巧、情緒層次、角色風格等方向，圍繞“新手如何建立獨特角色聲音”“語氣設計的實用技巧”“聲音中隱藏情緒的表達方式”等話題與動漫愛好者們分享。



“大陸近幾年動漫產業發展非常蓬勃，很多作品讓我感到非常驚艶，無論是畫作、呈現還是故事編排都非常精致。”台灣配音演員胡鎮璽在接受採訪時說，中華文化內涵豐富、題材廣闊，僅《聊齋志異》就有數百篇不同的故事。兩岸創作者若能從不同角度切入、共同創作這類題材，將能展現出更加多元而有廣度的藝術風格。



“大陸選手在發音時咬字完整、音律優美，氣息的連貫性也處理得很好。”已是第二次參賽的台灣“寶雅優聲”青年配音演員玖笙（藝名）在接受採訪時表示，不同情境中採用不同的表達方式和發音技巧，有助於更好地融入角色。她認為，兩岸持續交流能激發更多想象力與創造力，加強彼此學習與借鑒十分有意義。



第三屆海峽兩岸動漫配音大賽初賽自7月4日起在線上展開，將持續至8月11日。