在世界人工智能大會感知兩岸AI融合發展

中評社北京7月28日電／據新華網報導，“AISM多模態融合手術導航系統能夠突破傳統CT建模的局限性，模擬出包含軟骨的三維模型，從而解決骨軟組織手術導航系統的‘卡脖子’問題。”正在此間舉行的“2025世界人工智能大會”上，艾生智慧（北京）醫療科技有限公司CEO王信傑介紹說。



今年6月，來自台灣的王信傑和幾位大陸夥伴一起創立艾生公司，探索利用先進的人工智能科技和算法，為骨科手術打造高精準導航系統。



“2025世界人工智能大會”上，艾生智慧現身“兩岸人工智能融合發展創新展區”，與聯發科、日月光、英業達等台灣人工智能代表性企業同台。



這個創新展區是海峽經濟科技合作中心在本屆世界人工智能大會主辦的系列活動之一。從聯發科的MediaTek天璣9400芯片，日月光的先進封裝平台垂直互連整合封裝解決方案，到達明機器人公司的視覺飛拍檢測，友達數位的智能倉儲解決方案，再到群真有限公司的虛擬歌手米拉蜜，慧雪科技的接待機器人克魯澤……形形色色的展品，讓觀眾看到人工智能前沿技術和創新亮點，感知兩岸在人工智能領域的融合發展。



作為系列活動組成之一，海峽經濟科技合作中心27日與中國科技發展基金會聯合主辦“兩岸人工智能融合發展創新論壇”，探討兩岸在人工智能領域的融合發展路徑。



中國科學院院士、武漢大學集成電路學院院長劉勝，清華大學計算機科學與技術系教授孫富春，北京工業大學計算機學院院長韓紅桂，台達電子研究院院長闕志克等百餘位政府部門代表及業界、學界專家在論壇上熱議產業趨勢、共謀發展藍圖。