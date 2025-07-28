﻿港第二季經濟料續增長　錄十連升

中評社香港7月28日電／大公報報導，政府將於本周四公布第二季本地生產總值預估數字，財政司司長陳茂波預告，受惠出口活動、整體投資和私人消費等帶動，本地生產總值上升勢頭可望持續，將會連續第十個季度錄得升幅。



陳茂波昨日（27日）在網志發表題為《轉型升級中的香港經濟》文章，內容提到本港經濟自2023年開始恢復增長，繼去年增長2.5%後，今年首季增長3.1%，儘管外圍環境紛繁複雜，但本港經濟展現出強勁韌性，即將公布的今年第二季本地生產總值，上升勢頭可望持續。



陳茂波表示，隨著經濟保持動力，資金持續流入，股市向好及樓市回穩，加上政府大力推動盛事活動，高增值旅遊等，季內的私人消費數字有望止跌回升，結束連續四個季度跌勢。



此外，五月份的零售銷售量錄得十四個月以來首次按年增長，顯示消費市場已呈初步回穩跡象，估計六月份的數字也審慎樂觀。陳茂波指出，已經連跌四季的私人消費，今年第二季可望止跌回升。



就業市場方面，陳茂波認為尚算穩定，打工仔收入仍有不錯升幅，今年三至五月全職雇員的每月就業收入中位數，按年上升6.8%至25000元。陳茂波認為，部分勞動力密集型的行業面對的壓力會較大，例如零售和餐飲業，不過隨著消費氣氛好轉，相信會為有關行業帶來支持，個別行業例如建造業的就業形勢，隨著樓市趨穩、政府建築工程加快也會逐步改善，政府將加強推動職業再培訓、科技素養培訓等一系列措施，協助市民就業。



另外，陳茂波預告，香港投資管理有限公司本周將率領創科企業代表團，出訪馬來西亞及文萊，與當地的耐心資本機構，以及產業代表會面交流，尋求更多共同投資機會。