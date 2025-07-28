中評社北京7月28日電／網評：提升軟硬件 增強香港旅遊競爭力



來源：文匯網 作者：楊莉珊（全國政協委員、中國香港商會會長）



行政長官李家超在社交平台發布《施政·再報告 旅遊篇》短片，公布今年上半年，共有約2，400萬旅客人次訪港，按年增加12%，其中內地旅客有約1，780萬人次，按年增加一成，非內地旅客更較去年同期顯著增加17%，錄得584萬人次。



提升旅客消費意欲



特區政府最近推出一系列推動本地旅遊的新舉措，例如迎接四川大熊貓，以及旅遊熱點項目。這些新動向彰顯出香港旅遊業正從昔日以購物為主，向通過打造多元豐富的旅遊體驗、構建新型旅遊模式轉型。



香港旅遊界也正採取多管齊下的策略振興旅遊業，快速打造實體旅遊熱點和打卡點以增加吸引力； 密集舉辦各類盛事活動確保持續熱度； 創新性地整合文化、藝術、美食等多元體驗並進行生動包裝宣傳； 積極爭取高效益的大型會展活動落戶香港，旨在為遊客提供豐富優質的體驗，最終目標是吸引遊客多來、多留，從而推動旅遊業乃至整體經濟的復甦與發展。



香港過去以《購物天堂》為主要標簽。如今一系列舉措和項目合力打造出一片包含文化、體育、生態、娛樂的多元體驗空間，為本地旅遊加油添力。遊客的停留時間延長，消費場景自然由商場延展至酒店、餐廳、劇場等，擁有更廣闊拓展空間，零售、餐飲、酒店等行業亦共享紅利。