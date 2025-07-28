（圖片來源：文匯網） 中評社北京7月28日電／網評：H20晶片解禁不等於解困



來源：文匯網 作者：李廣宇（工聯會副理事長、香港I.T.人協會會長、中華海外聯誼會理事）



英偉達（Nvidia）首席執行官黃仁勛近日第三度訪華，帶來美國商務部批准恢復向中國銷售英偉達H20人工智慧晶片的消息，立即在全球科技圈掀起波瀾。然而，這表面上看是一次技術封鎖的鬆綁，但背後只不過是美國以“降級特供品”形式，繼續維持對中國科技遏制的精巧策略。中央當下最緊要的課題，仍是堅定推動科技自立自強。



事實上，這批所謂“解禁”的H20晶片，遠非英偉達的頂尖產品，而是專門為符合美國出口管制門檻而設計的低規版。其實，H20性能僅為旗艦H100的不足二成，記憶體頻寬與運算能力明顯遭限制。雖然其保留CUDA生態兼容性，仍可滿足國內AI開發者模型訓練的基本需求，可吸引阿里巴巴、騰訊、字節跳動等科技巨頭的百億美元訂單。英偉達透過此“第四好”晶片，既可在遵循美國法規的前提下保住中國市場，又能令中國開發者對美國技術產生依賴，這正是美方精準設計的長期遏制邏輯。



要知道，這場所謂“解禁”並非單純商業決策，更是中美在稀土與晶片博奕中的權力交換。中國掌握全球超過八成稀土資源，是全球高科技產業不可或缺的供應方。美國商務部長盧特尼克曾明言，禁令解除與中國稀土出口管制掛鈎，表明其背後有以H20晶片換取稀土穩定供應的戰略盤算。一方面，中國在原材料掌控上占據絕對優勢；另一方面，美方則在先進制程與高端晶片設計領域保持技術壟斷，雙方正通過反制手段試探對方底線。



值得欣慰的是，中國在欣然接納H20的同時，早已對美國所做的行為高度警惕。例如，國家安全部已第一時間就此事發出警示，強調境外晶片存在後門風險，呼籲涉密機構優先採用自主可控的國產芯片與系統。誠然，中央早前提出“科技自立自強”的戰略方向，絕非一句口號，而是對當前國際局勢最清醒、最務實的回應。



筆者認為，中央當務之急在於堅定不移地推動科技自立自強。首先應繼續大幅加大對半導體、人工智慧等核心技術的研發投入，補齊設計、製造與封測等環節短板；其次，支持本土科技企業壯大生態，例如華為、曠視、寒武紀等代表性企業應被賦予更多政策與資本空間，加快構建自主可控的晶片及AI生態；最後，完善開源軟體與算法平台，減少對外部技術的依賴。